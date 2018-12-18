"Вистачило на хвилину": українська ведуча зважилася на екстремальний експеримент

Фото: Маричка Падалко (instagram.com/marichkapadalko)

Марічка Падалко зізналася, як зміцнює свій імунітет

Популярна українська телеведуча Марічка Падалко, яка перепливла Босфор разом з чоловіком, показала, як загартовується, бігаючи босоніж по снігу. Відео своїх екстремальних процедур вона розмістила на сторінці Instagram.

"Перевірила на собі пораду лікаря Оксани Скиталінської, як "зміцнити імунітет взимку" - загартовуватися бігом по снігу босоніж. Перший раз мене вистачило на одну хвилину. Щоправда, цьому передували "гарячі" 10 км туди і назад в сусіднє село. Скажу, що після снігу, душ, як ніколи, теплий, настрій, як завжди, радісний. І потрібен спокій перед тим, як почати робити "бальну" зачіску дитині на конкурс", - поділилася своїми враженнями Падалко.

Марічка Падалко (фото:instagram.com/marichkapadalko)

Шанувальники ведучої захопилися її мужністю, зазначивши, що також практикують подібні прийоми для загартовування організму.

"Яка Ви молодець!", "Клас! Я теж спробувала. Це дійсно дає заряд енергії та позитивних емоцій", "Марічка, Ви дуже смілива! Захоплююся. Я б не змогла", "Молодець. Це здоров'я", - писали вражені коментатори.

Скріншоти коментарів (instagram.com/marichkapadalko)

Раніше Марічка Падалко назвала три вагомі причини, чому варто бігати взимку на вулиці.

Також Марічка Падалко поділилася враженнями від подорожі з сім'єю на свою батьківщину, в Полтаву. Телевудучу вразили зміни, що відбулися в місті за останні роки.