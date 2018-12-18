ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Вистачило на хвилину": українська ведуча зважилася на екстремальний експеримент

Lite » Зірки 18.12.2018 - 20:18
"Вистачило на хвилину": українська ведуча зважилася на екстремальний експеримент
Фото: Маричка Падалко (instagram.com/marichkapadalko)

Марічка Падалко зізналася, як зміцнює свій імунітет

Популярна українська телеведуча Марічка Падалко, яка перепливла Босфор разом з чоловіком, показала, як загартовується, бігаючи босоніж по снігу. Відео своїх екстремальних процедур вона розмістила на сторінці Instagram.

"Перевірила на собі пораду лікаря Оксани Скиталінської, як "зміцнити імунітет взимку" - загартовуватися бігом по снігу босоніж. Перший раз мене вистачило на одну хвилину. Щоправда, цьому передували "гарячі" 10 км туди і назад в сусіднє село. Скажу, що після снігу, душ, як ніколи, теплий, настрій, як завжди, радісний. І потрібен спокій перед тим, як почати робити "бальну" зачіску дитині на конкурс", - поділилася своїми враженнями Падалко.

&quot;Вистачило на хвилину&quot;: українська ведуча зважилася на екстремальний експеримент

Марічка Падалко (фото:instagram.com/marichkapadalko)

Шанувальники ведучої захопилися її мужністю, зазначивши, що також практикують подібні прийоми для загартовування організму.

"Яка Ви молодець!", "Клас! Я теж спробувала. Це дійсно дає заряд енергії та позитивних емоцій", "Марічка, Ви дуже смілива! Захоплююся. Я б не змогла", "Молодець. Це здоров'я", - писали вражені коментатори.

&quot;Вистачило на хвилину&quot;: українська ведуча зважилася на екстремальний експеримент

&quot;Вистачило на хвилину&quot;: українська ведуча зважилася на екстремальний експеримент

Скріншоти коментарів (instagram.com/marichkapadalko)

Раніше Марічка Падалко назвала три вагомі причини, чому варто бігати взимку на вулиці.

Також Марічка Падалко поділилася враженнями від подорожі з сім'єю на свою батьківщину, в Полтаву. Телевудучу вразили зміни, що відбулися в місті за останні роки.

Українцям розповіли, чи можна займатися спортом під час застуди Як краще прокидатися взимку: 5 порад для українців
Новини України здоровьеведущая
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся