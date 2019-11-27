Хапаюся за голову: Оля Полякова зізналася, чи планує відправити дочок вчитися за кордон

Фото: Оля Полякова ( instagram.com/polyakovamusic)

Співачка зазначила, що обидві її дівчинки дуже самостійні

Українська "Королева ночі" Оля Полякова вже 15 років заміжня - нещодавно співачка неабияк здивувала шанувальників одкровеннями про сварки з чоловіком, а також про те, хто насправді головний годувальник у сім'ї. В інтерв'ю "Каравану історій" зірка також розповіла про своїх дочок - 14-річну Машу і 8-річну Алісу і зізналася, чи думала вона відправити їх на навчання за кордон.

Артистка вважає, що не варто тиснути на дітей або примушувати їх робити те, що хочеться вам - вони повинні йти своїм шляхом.

"Я зрозуміла, що ми приходимо в цей світ одні і діти нам дані не для того, щоб нас розважати або щоб вони потім відплатили нам за нашу доброту. Мої діти надані мені, щоб вигодувати їх, дати освіту, якщо вони знову ж таки захочуть її отримати... А далі вони виберуть свій шлях і нічого мені і чоловікові не будуть винні. І, якщо чесно, ми їм теж. Може, я висловлю непопулярну думку. Ми часто чуємо про те, що діти – найголовніше в житті. Це правда, але лише в тому випадку, якщо ти не бачиш сенсу в самому собі. Чому часто люди жахаються, коли бачать, що батьки не спілкуються з дітьми? У цьому для мене немає ніякого жаху. Якщо ти зумів побудувати відносини з абсолютно відмінною від тебе людиною, ти з нею спілкуєшся. А скільки я бачу покалічених доль через те, що батьки були абьюзерами для своїх дітей... Хоча можна було не підтримувати відносин з абьюзером-матір'ю і не жити з нею в одній квартирі. Потрібно вміти сепаруватися", - поділилася Полякова.

Звичайно ж, дітей слід направляти і вчити доброму.

"Мої діти навчили мене, що потрібно не довбати їх своїми уявленнями про життя, а дати їм жити своє. Звичайно, я направляю їх. Даю уявлення про те, що добре і що погано. Хоча, напевно, тільки "не убий" однозначно є поганим. Але, якщо хтось полізе вбивати твою дитину, от що робити? Все залежить від обставин. Чому не можна це або те? Хто так сказав?" - розмірковує співачка.

Фото: Оля Полякова з дочками (karavan.ua)

Виконавиця похвалилася успіхами старшої дочки і зізналася, що була б не проти відправити її на навчання за кордоном - але тільки якщо дівчинка сама буде цього хотіти.

"Маші – чотирнадцять, Алісі – вісім. У них велика різниця у віці, тому у кожної – свої інтереси, які не перетинаються. Ось старшій б думати про те, що робити далі, але поки у неї навіть немає розуміння, чого б вона хотіла. І якщо Маша раптом захоче вчитися за кордоном, то ми вже втрачаємо час. Найбільша проблема – вона зовсім не хоче їхати з дому, і змусити щось зробити без її бажання я не можу і не хочу. Мені, звичайно, багато кажуть, що дітей треба відпускати в самостійне життя, дарма вона сидить вдома... Але у неї ж і тут самостійне життя. Вона веде свою сторінку в Інстаграмі і вже там гроші заробляє. До всіх тих дивовижних фотосесій, які вона постить, я не маю ніякого відношення Нещодавно побачила якесь нове її фото і питаю: "А коли у тебе була ця зйомка?" Я навіть не знала. Фотографи знаходять Машу самі, вона з ними сама домовляється. І у дочки вже сто п'ятдесят тисяч підписників. Так що, якщо б вона захотіла, я б відправила її кудись вчитися. Вона вже достатньо доросла для цього", - розповіла Оля.

Фото: донька Олі Полякової Маша (instagram.com/polyakovamusic)

А ось що стосується молодшої Аліси - зіркова мама категорично проти, адже вона ще дуже маленька і повинна бути зі своєю сім'єю.

"А ось коли мені кажуть, що треба відправити за кордон восьмирічну Алісу, що це піде на користь її майбутньому, я хапаюся за голову. Для мене це така дикість! Мені здається, що найважливіше для майбутнього такої маленької дитини – це бути поруч з мамою і своєю родиною. Тоді звучить інший аргумент: а як же англійська мова? На що я завжди відповідаю: "В Англії немає жодного сантехніка та безробітного, який би не говорив по-англійськи", - заявила артистка.

Фото: донька Олі Полякової Аліса (instagram.com/polyakovamusic)

Вона також розповіла про захоплення дівчинки і додала, що обидві доньки пішли в неї своєю самостійністю.

"У Аліси свої захоплення. Вона обожнює лазити по деревах, по кущах, в городі. Боса, в трусах і з розпущеним волоссям все літо – ось такий замурзаний Мауглі, який навіть не дає себе розчесати. І все це дуже прикольно виглядає: Аліса, з саморобним луком і стрілами на голому торсі, підіймається на гироскутер і ганяє на ньому скрізь. А я це постійно знімаю на відео. Це якась фантастична казка, а не дитина! Вона і восени, коли похолодало, не стала одягатися. Приходила додому холодна, замерзла. І адже не захворіла ж жодного разу! В одному мої дочки точно однакові: навіть у вісім років молодша теж самостійна! Нещодавно з двома пересадками летіла в Лос-Анджелес без супроводжуючого. У неї було стикування сім годин – і нічого. Дитина без проблем знайшла всі гейти і ні в чому не помилилася. У цьому вони обидві, звичайно, схожі на мене", - зазначила Полякова.

Фото: дочки Олі Полякової Маша і Аліса (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, Оля Полякова відверто висловилася про можливе поповнення в сім'ї і народження хлопчика.