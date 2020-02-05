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"Худышка такая": активная Настя Каменских показала, как начала свой день

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Певица похвасталась подтянутой фигурой в спортзале

Настя Каменских заметно похудела и с удовольствием демонстрирует свою подтянутую и аппетитную фигуру - так, во время отдыха с Потапом в Мексике певица выгуляла немало ярких купальников и эффектных курортных луков. Поддерживать форму ей помогает правильное питание и физические нагрузки - артистка просто обожает бег и недавно поделилась своими секретами, как полюбить этот вид активности. Кроме того, она регулярно работает в спортзале - крайнее утро звезда начала именно там.

Настя показала поклонникам свое активное утро в Instagram - исполнительница выложила снимок из зала, на котором запечатлена в коротком спортивном топе и ярких шортиках, а также кроссовках. Она не стала наносить макияж на лицо, а волосы собрала в хвост.

Артистка сделала снимок у зеркала, за ее спиной можно увидеть разнообразные тренажеры и приспособления для занятий.

"Я начала свой день со спорта. а вы как?" - поделилась мотивацией Каменских.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

В комментариях фолловеры звезды восхищаются ее стройной фигурой и рассказывают, как начался этот день у них.

  • Умираю на полу качая пресс
  • Красотуляя
  • Я начинаю свой день со школы
  • Спорт
  • Худышка такая
  • Молодец спорт сила!))))
  • А у меня завтра тренировка
  • Тоже спорт))
  • Умничка рада за тебя ая с кофе начала день
  • Я ещё не начала
  • У меня тоже сегодня день начался со спорта
  • Настя худышка
  • С того что еле встал с кровати
  • А я с работы
  • Моя девочка любимая ,красотка

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Настя Каменских рассекретила женскую магию и показала, как "рисует лицо".

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