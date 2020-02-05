"Худенька така": активна Настя Каменських показала, як почала свій день

Настя Каменських помітно схудла і з задоволенням демонструє свою підтягнуту і апетитну фігуру - так, під час відпочинку з Потапом в Мексиці співачка вигуляла чимало яскравих купальників і ефектних курортних луків. Підтримувати форму їй допомагає правильне харчування і фізичні навантаження - артистка просто обожнює біг і нещодавно поділилася своїми секретами, як полюбити цей вид активності. Крім того, вона регулярно працює в спортзалі - крайній ранок зірка почала саме там.

Настя показала шанувальникам свій активний ранок в Instagram - виконавиця виклала знімок із залу, на якому зображена в короткому спортивному топі і яскравих шортиках, а також кросівках. Вона не стала наносити макіяж на обличчя, а зібрала волосся в хвіст.

Артистка зробила знімок біля дзеркала, за її спиною можна побачити різноманітні тренажери і пристосування для занять.

"Я почала свій день зі спорту. а ви як?" - поділилася мотивацією Каменських.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

В коментарях фолловери зірки захоплюються її стрункою фігурою і розповідають, як почався цей день у них.

Вмираю на підлозі хитаючи прес

Красотуляя

Я починаю свій день зі школи

Спорт

Худенька така

Молодець спорт сила!))))

А у мене завтра тренування

Теж спорт))

Умничка рада за тебе а кава почала день

Я ще не почала

У мене теж сьогодні день почався зі спорту

Настя худенька

З того що ледве встав з ліжка

А я з роботи

Моя дівчинка кохана ,красуня

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Настя Каменських розсекретила жіночу магію і показала, як "малює обличчя".