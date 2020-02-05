"Худенька така": активна Настя Каменських показала, як почала свій день

Співачка похвалилася підтягнутою фігурою в спортзалі
Настя Каменських помітно схудла і з задоволенням демонструє свою підтягнуту і апетитну фігуру - так, під час відпочинку з Потапом в Мексиці співачка вигуляла чимало яскравих купальників і ефектних курортних луків. Підтримувати форму їй допомагає правильне харчування і фізичні навантаження - артистка просто обожнює біг і нещодавно поділилася своїми секретами, як полюбити цей вид активності. Крім того, вона регулярно працює в спортзалі - крайній ранок зірка почала саме там.
Настя показала шанувальникам свій активний ранок в Instagram - виконавиця виклала знімок із залу, на якому зображена в короткому спортивному топі і яскравих шортиках, а також кросівках. Вона не стала наносити макіяж на обличчя, а зібрала волосся в хвіст.
Артистка зробила знімок біля дзеркала, за її спиною можна побачити різноманітні тренажери і пристосування для занять.
"Я почала свій день зі спорту. а ви як?" - поділилася мотивацією Каменських.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
В коментарях фолловери зірки захоплюються її стрункою фігурою і розповідають, як почався цей день у них.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, Настя Каменських розсекретила жіночу магію і показала, як "малює обличчя".