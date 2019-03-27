"Хозяин жизни": Анна Седокова похвасталась подросшим сыночком

Певица Анна Седокова, которая ранее заинтриговала сеть снимком с огромным букетом цветов, не так уж часто показывает в социальных сетях своих детей - а фото с младшей дочкой Моникой ей и вовсе запрещено публиковать. На этот раз артистка решила продемонстрировать, как подрос ее двухлетний сын Гектор.

На своей странице в Instagram артистка выложила милое фото с малышом, который стоит у зеркала в лифте и держит в руках собачий поводок.

В подписи к публикации Анна порассуждала о мужском характере - по ее мнению, изменить его невозможно и стоит лишь принимать мужчин такими, какие они есть.

Фото: (instagram.com/annasedokova)

"Женщины ошибочно полагают, что могут изменить мужчин. Заблуждение. Я даже своего двухлетнего сына изменить не могу. Вот родился Гектор с определенным набором данных. Он мужик. Хозяин жизни. В 2 года хозяин дома. Берет на себя ответственность за всех. Знает, что это его собаки и что это он с ними гуляет. Другие варианты невозможны и недопустимы. С ним можно только договориться, четко объяснив свою позицию. Значит, так: я пошла, но через 15 минут вернусь. Он подумает, взвесит и отпустит. С таким взглядом, что только попробуй не вернись через 14 минут 30 секунд. Собственно, я о чем? О том, что принимать нужно мужчин такими, как они есть, а не брать минивэн, когда до безумия любишь спортивные машины, в надежде, что минивэн разгонится до 200 и будет тебе счастье. Мне вот кажется, что не будет, а тебе?" - поделилась исполнительница.

Фолловеры растрогались фото милого Гектора и поделились своими мыслями о посте певицы.

"Какой же сладкий пупсик, самый красивый ребенок";

"Похож на мальчишку с фильма "Один дома";

"Блин, такой большой уже, только с пузиком ходила. как быстро бежит время";

"Красивый малыш, ваша копия, Ань";

"Какой красавчик растет";

"Какой же он сладкий";

"Очень сильно Анна вы заблуждаетесь что изменить мужчин невозможно, очень даже возможно. Скорее всего это у вас были такие мужчины которых как раз таки Вы изменить никак не могли и это только ваша вина";

"Такой лапусечка";

"Какой красивый мальчик";

"Он вырастет шикарным мужчиной. какой-то даме очень нехило повезет";

"Он уже таким взрослым выглядит";

"Я считаю что не только мужчин не нужно менять, но и в принципе никого, просто нужно принимать каждого со всеми + и - . мы сами выбираем своё окружение";

"Очень похож на отца", - пишут в комментариях.

Напомним, что Анна Седокова в бюстгальтере задумалась о том, что такое женское счастье.

Ранее сообщалось о том, что Анна Седокова восхитила своих поклонников семейной идиллией.