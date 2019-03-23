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"Поиграем в ролевые": Анна Седокова с огромным букетом цветов заинтриговала сеть

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.03.2019 - 22:44
"Поиграем в ролевые": Анна Седокова с огромным букетом цветов заинтриговала сеть
Фото: instagram.com/annasedokova

Анна Седокова продолжает восхищать своих фанов новыми фотографиями

Анна Седокова заинтриговала своих подписчиков большим букетом роз. Свою новую фотографию известная певица опубликовала на странице в Instagram.

Седокова рассказала, что сегодня утром размышляла о своей жизни, пыталась посмотреть сериал, но уснула, а потом ей принесли цветы.

"Я лежала на кровати, закрыв глаза и просто систематически задавала вопрос - "что ты хочешь?". А от него? А от жизни? Через месяц. Через год", - написала Седокова.

&quot;Поиграем в ролевые&quot;: Анна Седокова с огромным букетом цветов заинтриговала сеть

Фото: instagram.com/annasedokova

Пользователи сети воодушевились фотографией певицы, которая недавно восхитила их "леопардовым" луком, и оставили свои комментарии.

"Прикольно! А от кого цветы знаешь?" - прокомментировала annadribas.

"Аня, не надо себя обманывать. Нет настоящего мужчины, нет жизни", - написала chauka50.

"То есть на все глобальные вопросы, чего хочется, захотелось цветов?" – отметила snezhkasvet.

"Черт знает, что в голове у Ани", - подчеркнула prosayny.

"Вау, супер букет", - прокомментировала hello.mdfc.

"Очень красивая и милая девушка!" - написала aliyazhanim.

"Чтоб я так жила. Анюта у вас все есть!" - отметила ta.nia368.

"Сколько бы вам цветов не дарили, этого мало" - написал alamerdonov.

"Прям сказка. Женского счастья тебе", - пожелал ivan_redkach_11.

"Красивый букетик", - написала yulia_smitskaya.

"Ого сколько роз офигеть. Ань сколько роз? 101?" - спросила fakturnay.

"Я всегда бегу от этих мыслей", - отметила nyurakazakova.

"Анечка вы заслуживаете миллион таких букетов! Всегда искренняя, добрая", - прокомментировала zara_qz.

Напомним, что Анна Седокова в бюстгальтере задумалась о том, что такое женское счастье.

Ранее сообщалось о том, что Анна Седокова восхитила своих поклонников семейной идиллией.

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Новости Украины шоубизАнна Седокова
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