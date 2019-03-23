"Поиграем в ролевые": Анна Седокова с огромным букетом цветов заинтриговала сеть

Анна Седокова продолжает восхищать своих фанов новыми фотографиями
Анна Седокова заинтриговала своих подписчиков большим букетом роз. Свою новую фотографию известная певица опубликовала на странице в Instagram.
Седокова рассказала, что сегодня утром размышляла о своей жизни, пыталась посмотреть сериал, но уснула, а потом ей принесли цветы.
"Я лежала на кровати, закрыв глаза и просто систематически задавала вопрос - "что ты хочешь?". А от него? А от жизни? Через месяц. Через год", - написала Седокова.
Фото: instagram.com/annasedokova
Пользователи сети воодушевились фотографией певицы, которая недавно восхитила их "леопардовым" луком, и оставили свои комментарии.
"Прикольно! А от кого цветы знаешь?" - прокомментировала annadribas.
"Аня, не надо себя обманывать. Нет настоящего мужчины, нет жизни", - написала chauka50.
"То есть на все глобальные вопросы, чего хочется, захотелось цветов?" – отметила snezhkasvet.
"Черт знает, что в голове у Ани", - подчеркнула prosayny.
"Вау, супер букет", - прокомментировала hello.mdfc.
"Очень красивая и милая девушка!" - написала aliyazhanim.
"Чтоб я так жила. Анюта у вас все есть!" - отметила ta.nia368.
"Сколько бы вам цветов не дарили, этого мало" - написал alamerdonov.
"Прям сказка. Женского счастья тебе", - пожелал ivan_redkach_11.
"Красивый букетик", - написала yulia_smitskaya.
"Ого сколько роз офигеть. Ань сколько роз? 101?" - спросила fakturnay.
"Я всегда бегу от этих мыслей", - отметила nyurakazakova.
"Анечка вы заслуживаете миллион таких букетов! Всегда искренняя, добрая", - прокомментировала zara_qz.
Напомним, что Анна Седокова в бюстгальтере задумалась о том, что такое женское счастье.
Ранее сообщалось о том, что Анна Седокова восхитила своих поклонников семейной идиллией.