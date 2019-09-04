Как хорошо получаться на фото: эффектная Лилия Ребрик раскрыла свои секреты

Лилия Ребрик - настоящий пример для многих женщин, ведь она регулярно восхищает стильными и невероятно эффектными образами, которые примеряет для съемок утреннего шоу "Ранок з Україною". Впрочем, даже на "негламурных" семейных фото ведущая, которая недавно станцевала зажигательную ламбаду с известным шоуменом, всегда выглядит просто потрясающе. В чем же ее секрет?

На своей странице в Instagram артистка призналась, что за каждой красивой фотографией стоит немало усилий. Лилия решила раскрыть свои "фотосекреты", которые помогают ей всегда хорошо получаться на снимках.

Теледива сопроводила публикацию эффектным фото, на котором позирует в белых брюках и блузке с ярким полосатым принтом красно-желтых оттенков. Ребрик держит руки в карманах и мило улыбается на камеру.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Просто гарне фото.. Але скільки зусиль за ним стоїть. Мої головні "фотосекрети": рівна спина, підборіддя вгору, розправлені плечі і посмішка! Хоча насправді - це вже не зусилля, а звичка! Хіба важко посміхатися і тримати рівно спину? Беріть собі це у звичку і тоді зусиль для гарного фото не доведеться докладати)! Доброго осіннього ранку вам! розправлених плеч і посмішок вам цієї середи!" - поделилась Лилия.

Подписчики благодарят ведущую за полезные советы и восхищаются ее красотой и стильным луком.

Дякую за поради! Вдалого дня

А в юбочке лучше!!!

Гарна! Працьовита і талановита

Гарнюня!!!

Гарна в будь якому вигляді....

Дуже гарна))

Ой, какая красивенная!

Гарна порада

Гарнюня, дякую за гарний настрій

І Вам гарного дня. Наввть не віриться що вже осінь

Коли з Лілією Ребрик, то справжній світлий ранок з Україною!

Красуня!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Ранее Лилия Ребрик показала свое школьное фото и сравнила себя со старшей дочкой Дианой. Ведущая поинтересовалась у подписчиков, похожи ли они с дочкой.

Кстати, на днях у девочки был день рождения – Диане исполнилось семь лет. Лилия Ребрик трепетно поздравила дочку со знаменательной датой.