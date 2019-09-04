Як добре виходити на фото: ефектна Лілія Ребрик розкрила свої секрети

Лілія Ребрик - справжній приклад для багатьох жінок, адже вона регулярно захоплює стильними і неймовірно ефектними образами, які приміряє для зйомок ранкового шоу "Ранок з Україною". Втім, навіть на "негламурних" сімейних фото ведуча, яка нещодавно станцювала запальну ламбаду з відомим шоуменом, завжди виглядає просто приголомшливо. У чому ж її секрет?

На своїй сторінці в Instagram артистка зізналася, що за кожною красивою фотографією стоїть чимало зусиль. Лілія вирішила розкрити свої "фотосекрети", які допомагають їй завжди добре виходити на знімках.

Теледіва супроводила публікацію ефектним фото, на якому позує в білих штанях і сорочці з яскравим смугастим узором червоно-жовтих відтінків. Ребрик тримає руки в кишенях і мило посміхається на камеру.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Просто гарне фото.. Але скільки зусиль за ним стоїть. Мої головні "фотосекрети": рівна спина, підборіддя вгору, розправлені плечі і посмішка! Хоча насправді - це вже не зусилля, а звичка! Хіба важко посміхатися і тримати рівно спину? Беріть собі це в звичку і тоді зусиль для гарного фото не доведеться докладати)! Доброго осіннього ранку вам! розправлених плечей і посмішок вам цієї середи!" - поділилася Лілія.

Підписники дякують ведучій за корисні поради і захоплюються її красою і стильним луком.

Дякую за поради! Вдалого дня

А в спідничці краще!!!

Гарна! Працьовита і талановита

Гарнюня!!!

Гарна в будь якому вигляді....

Дуже гарна))

Ой, яка красива!

Гарна порада

Гарнюня, дякую за гарний настрій

І Вам гарного дня. Наввть не віриться що вже осінь

Якщо з Лілією Ребрик, то справжній світлий ранок з Україною!

Красуня!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Раніше Лілія Ребрик показала своє шкільне фото і порівняла себе зі старшою донькою Діаною. Ведуча поцікавилася у підписників, чи схожі вони з донькою.

До речі, днями у дівчинки був день народження – Діані виповнилося сім років. Лілія Ребрик трепетно привітала доньку зі знаменною датою.