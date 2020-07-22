Хорошенькие, как и мама: Наталья Водянова восхитила красотой старших детей

Наталья Водянова известная своей любовью к семье и путешествиям. И чаще всего ей удается это отлично совмещать. В это раз звезда подиумов взяла с собой двоих из старших детей – Неву и Виктора. «Дом и сады Клода Моне в Живерни, пожалуй, одно из самых живописных мест, когда либо созданных человеком. Картины великого импрессиониста здесь буквально оживают на глазах. Лишним, хотя и символичным может показаться здесь этот хэштег #безфильтров», – написала она под гелереей, которой поделилась со своими подписчиками.

Наталья в новом образе (фото: instagram.com/natasupernova)

На фото предстала она сама в стильном образе, а также ее уже повзрослевшие дети. Наталья для прогулки выбрала элегантный образ, который составили брючный костюм молочного оттенка, черная блуза под ним, а также стильные аксессуары: солнцезащитные очки, коричневого цвета сумочка, шляпка и золотая цепочка на шее. Нева оделась в платье-рубашку с полосами и ремнем на талии. А Виктор – в синюю футболку с воротничком и брюки.

Нева и Виктор (фото: instagram.com/natasupernova)

Дети модели вызвали в сети не меньше разговоров, чем сама Наталья. Особенно – единственная дочь Водяновой, 14-летняя Нева, которую модель родила от британского аристократа Джастина Портмана. «Красивая Наталья и дети», «Милота и красота», «Нева превращается в девушку! Прелесть, как сама природа! Замечательные, нежные фотографии», «Нева – очень красивая, нежная девушка», «Как вам идет эта шляпа, прелесть», «Классный образ», «Очень красивая семья», «Какие красивые детки», – не утихают разговоры под красочными фото.

Нева растет настоящей красавицей (фото: instagram.com/natasupernova)

Сама Наталья также не перестает собирать восхищенные комментарии о своей красоте. Недавно Наталья провела очередной благотворительный бал фонда «Обнаженные сердца», куда надела эффектный наряд. Красное мини-платье с широкими рукавами она дополнила бежевыми балетками. Лук подчеркнул стройное тело 38-летней знаменитости и сделало ее главной темой для обсуждения всех модных порталов.

Наталья обожает красный (фото: instagram.com/natasupernova)