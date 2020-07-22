Гарненькі, як і мама: Наталія Водянова захопила красою старших дітей

Наталя Водянова відома своєю любов'ю до родини і подорожей. І найчастіше їй це вдається відмінно поєднувати. Цього разу зірка подіумів взяла з собою двох старших дітей – Неву і Віктора. «Дім та сади Клода Моне у Живерні, мабуть, одне з наймальовничіших місць, коли небудь створених людиною. Картини великого імпресіоніста тут буквально оживають на очах. Зайвим, хоча і символічним може здатися тут цей хештег #безфільтрів», – написала вона під знімками, якими поділилася зі своїми фоловерами.

Наталя в новому образі (фото: instagram.com/natasupernova)

На фото постала вона сама в стильному образі, а також її вже дорослі діти. Наталія для прогулянки вибрала елегантний образ, який склали брючний костюм молочного відтінку, чорна блуза під ним, а також стильні аксесуари: сонцезахисні окуляри, коричневого кольору сумочка, капелюшок і золотий ланцюжок на шиї. Нева одяглася в плаття-сорочку зі смугами і ременем на талії. А Віктор – в синю футболку з комірцем і штани.

Нева і Віктор (фото: instagram.com/natasupernova)

Діти моделі викликали в мережі не менше розмов, ніж сама Наталя. Особливо – єдина дочка Водянової, 14-річна Нева, яку модель народила від британського аристократа Джастіна Портмана. «Красива Наталя і діти», «Милота і краса», «Нева перетворюється в дівчину! Принадність, як сама природа! Чудові, ніжні фотографії», «Нева – дуже красива, ніжна дівчина», «Як вам пасує цей капелюх, принадність», «Класний образ», «Дуже гарна сім'я», «Які гарні дітки», – не вщухають розмови під барвистими фото.

Нева росте справжньою красунею (фото: instagram.com/natasupernova)

Сама Наталія також не перестає збирати захоплені коментарі про свою красу. Нещодавно Наталя провела черговий благодійний бал фонду «Оголені серця», куди одягла ефектне вбрання. Червону міні-сукня з широкими рукавами вона доповнила бежевими балетками. Такий лук вигідно підкреслив струнке тіло 38-річної знаменитості і зробив її головною темою для обговорення всіх модних порталів.

Наталія обожнює червоний (фото: instagram.com/natasupernova)