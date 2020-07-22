Гарненькі, як і мама: Наталія Водянова захопила красою старших дітей

Модель вирушила на прогулянку
Наталя Водянова відома своєю любов'ю до родини і подорожей. І найчастіше їй це вдається відмінно поєднувати. Цього разу зірка подіумів взяла з собою двох старших дітей – Неву і Віктора. «Дім та сади Клода Моне у Живерні, мабуть, одне з наймальовничіших місць, коли небудь створених людиною. Картини великого імпресіоніста тут буквально оживають на очах. Зайвим, хоча і символічним може здатися тут цей хештег #безфільтрів», – написала вона під знімками, якими поділилася зі своїми фоловерами.
Наталя в новому образі (фото: instagram.com/natasupernova)
На фото постала вона сама в стильному образі, а також її вже дорослі діти. Наталія для прогулянки вибрала елегантний образ, який склали брючний костюм молочного відтінку, чорна блуза під ним, а також стильні аксесуари: сонцезахисні окуляри, коричневого кольору сумочка, капелюшок і золотий ланцюжок на шиї. Нева одяглася в плаття-сорочку зі смугами і ременем на талії. А Віктор – в синю футболку з комірцем і штани.
Нева і Віктор (фото: instagram.com/natasupernova)
Діти моделі викликали в мережі не менше розмов, ніж сама Наталя. Особливо – єдина дочка Водянової, 14-річна Нева, яку модель народила від британського аристократа Джастіна Портмана. «Красива Наталя і діти», «Милота і краса», «Нева перетворюється в дівчину! Принадність, як сама природа! Чудові, ніжні фотографії», «Нева – дуже красива, ніжна дівчина», «Як вам пасує цей капелюх, принадність», «Класний образ», «Дуже гарна сім'я», «Які гарні дітки», – не вщухають розмови під барвистими фото.
Сама Наталія також не перестає збирати захоплені коментарі про свою красу. Нещодавно Наталя провела черговий благодійний бал фонду «Оголені серця», куди одягла ефектне вбрання. Червону міні-сукня з широкими рукавами вона доповнила бежевими балетками. Такий лук вигідно підкреслив струнке тіло 38-річної знаменитості і зробив її головною темою для обговорення всіх модних порталів.