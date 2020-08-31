Быть хорошей мамой для двоих: Джамала рассказала о воспитании сыновей

Джамала, которая на днях отпраздновала 37-й день рождения, всего два месяца назад родила второго ребенка - певица стала мамой еще одного очаровательного сыночка. Сейчас артистка уже вернулась к работе и изо всех сил старается успевать уделять время при этом и семье и особенно малышам.

На своей странице в Instagram звездная мама опубликовала трогательные кадры со старшим сыном, двухлетним Эмиром-Рахманом. На фото Джамала запечатлена в блестящем фиолетовом платье с широким поясом и с красиво уложенными кудрями волосами. Она держит на руках смеющегося малыша, а также весело подбрасывает его вверх.

Певица поделилась, что сейчас Эмир начал ходить в садик и она не так часто видит его, но старается провести какое-то время вместе каждый день, при этом не забывая о новорожденном Селим-Гирае.

"Я очень стараюсь быть хорошей мамой для двоих. Но раз 100 на день переживаю, что это не так. Конечно, Селим-Гирай сейчас просто 24/7 со мной. А Эмир-Рахман — человек-пружина, с ним мне помогает и садик (уже две недели как с 9.00 до 16.00, 17.00), и родители Бекира. Получается, вижу его только утром, когда отправляю в садик после бессонной ночи с Селимом, и вечером, когда укладываю спать. Эмир просыпается в 7.00-7.30, стараюсь с ним позавтракать, посмотреть мультик, поиграть и отправить в детсад. И вечером в 21.00-22.00 я его купаю, делаю гречку с молоком или йогурт и укладываю спать с боем", - рассказала исполнительница.

Джамала умилила сеть снимками со старшим сыночком (фото: instagram.com/jamalajaaa)

По словам артистки, не обходится и без ревности, но она старается сглаживать эти моменты.

"Конечно, он ревнует, потому что примерно в это время у меня кормление Селима. Я стараюсь положить голову Эмира на подушку для кормления и глажу его, а другой рукой придерживаю Селима у груди. Бесконечно часто говорю ему, что люблю. Очень хочу верить, что он это понимает! На фото спонтанный, но такой дорогой для меня момент — побыть нам с ним вдвоём, хоть и со всеми", - отметила Джамала.

Напомним, стильная Джамала в трендовом костюме впечатлила роскошным декольте.

Ранее Джамала растрогала нежными кадрами с мужем и сыновьями из семейной фотосессии.