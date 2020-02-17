Хороша без силикона: Наталья Водянова покорила естественной красотой и молодостью

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель показала селфи без макияжа

Наталья Водянова, которая недавно побывала на горнолыжном курорте в Швейцарии, на прошлой неделе покорила своих подписчиков безупречной фигурой. Многодетная мама показала стройные ноги в облегающих брюках и получила массу комплиментов. А несколько часов назад решила повторить свой успех, опубликовав фото из той же серии – с Гштада. Но теперь крупным планом. А значит, темой для обсуждения поклонниками стала ее сияющая кожа, нежный румянец и натуральность.

Наталья все хорошеет (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталья позирует без какой-либо косметики, волосы натурального оттенка уложены легкой волной, главное ее украшение – счастливая улыбка… Селфи получилось милым и трогательным в своей простоте. В подписи Наталья сделала акцент на благодарности своим друзьям за прекрасный спокойный отдых. А подписчики в ответ засыпали ее комплиментами.

Естественно, так красиво, не вычурно

Естественно и непринужденно

Наталья, Вы с каждым годом все красивее

Наталья, вы делаете уколы в лицо? Или как ухаживаете за лицом, расскажите?

Наталья Вы такая свежая и молодая, как? Что делаете с кожей?

Обаятельная и очаровательная красавица королева Ната

И никакого силикона...

Комментарии к посту Натальи (фото: instagram.com/natasupernova)

Сама Наталья ответила на несколько вопросов. К примеру, что сын Максим любит кататься на лыжах, но пока еще не силен в этом. Также высказала свое мнение, есть ли связь между вакцинами и аутизмом. "Нет доказанной связи. Это долго изучалось и не одним исследованием. Связи нет, исходя из этого", – ответила она.

А вот на тему красоты в этот раз она откровенничать не стала. Но ранее она уже рассказывала о любимых процедурах. А также поведала, что один из секретов ее красоты – это древнекитайская техника массажа Гуаша. "Моя бьюти-рутина", – написала знаменитая модель и филантроп, показав, как делает массаж специальным камнем-скребком.

Наталья любит массаж лица (фото: instagram.com/natasupernova)

Еще одна тема, которой коснулась Водянова – еда. В одном из недавних видео она призналась, что это очень важный для нее пункт. Поскольку она была в Италии, то не могла отказать себе в джелато, спагетти и прочих любимых вкусностях этой страны. Модель выросла в бедной семье, и самым первым ее фуд-удивлением стало меню самолета, в котором она направлялась в Париж строить карьеру.

Иногда Водянова позволяет себе слабости (фото: instagram.com/natasupernova)

В последнем видео она также призналась, что не сильна в географии. "Позор на мои седины! Закончить школу и не знать, что Сицилия – остров?! Это просто неуд! Пожалуйста, не линчуйте меня сильно в комментариях под моим новым Youtube видео и не говорите моим детям", – пошутила Наталья.