Хороша без макияжа: 45-летняя Ева Лонгория в простом образе восхитила натуральной красотой

Ева Лонгория – одна из самых красивых женщин планеты, которая может позволить себе любой образ. Что примечательно: не менее роскошно, чем на красных дорожках, она выглядит и в простой ежедневной обстановке. Несколько часов назад звезда «Отчаянных домохозяек» выложила в сеть фото с пляжа, на котором предстала в полностью натуральном виде – без косметики и укладок.

Актриса выглядит очень молодо (фото: instagram.com/evalongoria)

Ева позирует на фоне океана в белом купальнике, крупным планом продемонстрировав лицо, которое украшают только милые веснушки. Мокрые волосы она откинула назад. Пляжный лук дополнила только тонкая цепочка с буквой M. Ева смотрит в камеру с легкой улыбкой. «Держу последние кусочки лета, и мне это нравится», – добавила она подпись.

Загорелая упругая кожа, нежный овал лица и чувственные губы Лонгории просто свели с ума сеть. Фанаты принялись писать свое мнение о том, как выглядит 45-летняя знаменитость без косметики. «Так красива. Идеальный проект Бога», «Так горяча», «Красота», «Просто захватывает дух», «Натуральная красота», «Горячая мамочка», «Такая красивая и красивая душа», «Какая красотка», – такими комплиментами буквально засыпали популярную актрису.

Ева часто постит фото без мейк-апа (фото: instagram.com/evalongoria)

К слову, фигура Евы вызывает не меньший резонанс в сети. Не так давно Лонгория взорвала Instagram роликом из спортзала, где показала, как работает над фигурой. Стальные мышцы пресса и рук, упругие ягодицы и стройные ноги горячей мамочки мотивировали фанатов отправится в зал немедленно.