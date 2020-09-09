Гарна без макіяжу: 45-річна Єва Лонгорія в простому способі захопила натуральною красою

Єва Лонгорія – одна з найкрасивіших жінок планети, яка може дозволити собі будь-який образ. Що примітно: не менш розкішно, ніж на червоних доріжках, вона виглядає і в простій щоденній обстановці. Кілька годин тому зірка «Відчайдушних домогосподарок» виклала в мережу фото з пляжу, на якому постала в повністю натуральному вигляді – без косметики і укладок.

Актриса виглядає дуже молодо (фото: instagram.com/evalongoria)

Єва позує на тлі океану в білому купальнику, крупним планом продемонструвавши лице, яке прикрашають тільки милі веснянки. Мокре волосся вона відкинула назад. Пляжний лук доповнив тільки тонкий ланцюжок з буквою M. Єва дивиться в камеру з легкою посмішкою. «Тримаю останні шматочки літа, і мені це подобається», – додала вона підпис.

Засмагла пружна шкіра, ніжний овал обличчя і чуттєві губи Лонгорії просто звели з розуму мережу. Фанати почали писати свою думку про те, як виглядає 45-річна знаменитість без косметики. «Так красива. Ідеальний проект Бога», «Така гаряча», «Краса», «Просто захоплює дух», «Натуральна краса», «Гаряча матуся», «Така гарна і красива душа», «Яка красуня», – такими компліментами буквально засипали популярну актрису.

Єва часто постить фото без мейк-апу (фото: instagram.com/evalongoria)

До речі, фігура Єви викликає не менший резонанс в мережі. Не так давно Лонгорія підірвала Instagram роликом зі спортзалу, де показала, як працює над фігурою. Сталеві м'язи преса і рук, пружні сідниці і стрункі ноги гарячої матусі мотивували фанатів вирушити в зал негайно.