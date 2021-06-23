Холостяка Огневич поделилась лайфхаками, как избавиться от парня на первом свидании

На снимке Холостячка запечатлена сидящей на высоком стуле в оригинальном мини-платье с корсетом пудрового оттенка. Она собрала волосы в гладкий хвост и сделала нюдовый макияж.

Злата Огневич покорила соблазнительным образом в корсетном платье (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Злата с юмором дала советы девушкам, которые не хотят идти с парнем на второе свидание.

"Первое свидание. Вот несколько лайфхаков от меня, как нужно себя вести на первом свидании с парнем, если хочешь сделать его последним:

увлекательно рассказывать о своих бывших, вашем первом поцелуе во всех горячих подробностях!

спеть ему песенку “Santa baby”, в которой девушка просит подарить колечко от Тиффани, кабриолет 54-го, яхту, платиновый рудник. При этом мило улыбаться и говорить: "Это моя любимая песенка"

называть его пупсик, сладкий, котёнок, чтобы слышали остальные

громко смеяться, легко похрюкивая

одолжить у него деньги", - предложила свои лайфхаки Огневич.

Подписчики певицы написали немало своих вариантов, как избавиться от парня на первом свидании, а также искупали Злату в комплиментах.