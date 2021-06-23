Холостяка Огневич поделилась лайфхаками, как избавиться от парня на первом свидании

Певица Злата Огневич стала героиней второго сезона реалити "Холостячка". Съемки шоу уже идут и артистка успела побывать на свиданиях с претендентами на ее сердце. Так что исполнительница поделилась с поклонниками, как не стоит вести себя на первой встрече - если не хочешь, чтобы она стала и последней.
Забавными лайфхаками и эффектным фото Злата поделилась в своем Instagram.
На снимке Холостячка запечатлена сидящей на высоком стуле в оригинальном мини-платье с корсетом пудрового оттенка. Она собрала волосы в гладкий хвост и сделала нюдовый макияж.
Злата Огневич покорила соблазнительным образом в корсетном платье (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Злата с юмором дала советы девушкам, которые не хотят идти с парнем на второе свидание.
"Первое свидание. Вот несколько лайфхаков от меня, как нужно себя вести на первом свидании с парнем, если хочешь сделать его последним:
Подписчики певицы написали немало своих вариантов, как избавиться от парня на первом свидании, а также искупали Злату в комплиментах.
Напомним, всплыли фото со съемок новой "Холостячки". Кавалеры уже удивляют Злату Огневич. При этом Злата призналась, что очень волновалась перед встречей с участниками. В итоге, первая вечеринка превзошла все ее ожидания.