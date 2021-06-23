Холостяка Огневич поділилася лайфхаками, як позбутися хлопця на першому побаченні

Співачка Злата Огневич стала героїнею другого сезону реаліті "Холостячка". Зйомки шоу вже йдуть і артистка встигла побувати на побаченнях з претендентами на її серце. Так що виконавиця поділилася з шанувальниками, як не варто поводитися на першій зустрічі - якщо не хочеш, щоб вона стала і останньою.
Кумедними лайфхаками і ефектним фото Злата поділилася у своєму Instagram.
На знімку Холостячка відображена, коли сидить на високому стільці в оригінальній міні-сукні з корсетом пудрового відтінку. Вона зібрала волосся в гладкий хвіст і зробила нюдовий макіяж.
Злата Огневич підкорила спокусливим образом у корсетній сукні (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Злата з гумором дала поради дівчатам, які не хочуть йти з хлопцем на друге побачення.
"Перше побачення. Ось кілька лайфхаків від мене, як потрібно себе вести на першому побаченні з хлопцем, якщо хочеш зробити його останнім:
Підписники співачки написали чимало своїх варіантів, як позбутися хлопця на першому побаченні, а також викупали Злату в компліментах.
Нагадаємо, спливли фото зі зйомок нової "Холостячки". Кавалери вже дивують Злату Огневич. При цьому Злата зізналася, що дуже хвилювалася перед зустріччю з учасниками. У підсумку, перша вечірка перевершила всі її очікування.