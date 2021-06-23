Холостяка Огневич поділилася лайфхаками, як позбутися хлопця на першому побаченні

На знімку Холостячка відображена, коли сидить на високому стільці в оригінальній міні-сукні з корсетом пудрового відтінку. Вона зібрала волосся в гладкий хвіст і зробила нюдовий макіяж.

Злата Огневич підкорила спокусливим образом у корсетній сукні (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Злата з гумором дала поради дівчатам, які не хочуть йти з хлопцем на друге побачення.

"Перше побачення. Ось кілька лайфхаків від мене, як потрібно себе вести на першому побаченні з хлопцем, якщо хочеш зробити його останнім:

захоплююче розповідати про своїх колишніх, Вашому першому поцілунку у всіх гарячих подробицях!

заспівати йому пісеньку" Santa baby", в якій дівчина просить подарувати колечко від Тіффані, кабріолет 54-го, яхту, платиновий рудник. При цьому мило посміхатися і говорити: "Це моя улюблена пісенька"

називати його пупсик, солодкий, кошеня, щоб чули інші

голосно сміятися, легко похрюкуючи

позичити у нього гроші", - запропонувала свої лайфхаки Огневич.

Підписники співачки написали чимало своїх варіантів, як позбутися хлопця на першому побаченні, а також викупали Злату в компліментах.