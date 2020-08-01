Холостяк-9 раскрыл главный секрет счастливых отношений с победительницей шоу

Даша Квиткова и Никита Добрынин (фото: instagram.com/kvittkova)

Главный герой реалити Холостяк-9, который женился на своей избраннице, поделился секретами гармоничных отношений

Никита Добрынин, главный герой девятого сезона реалити-шоу "Холостяк" раскрыл главный секрет счастливых отношений со своей любимой, а с недавнего времени и женой - Дашей Квитковой. Пара вместе с тех пор, как Никита выбрал Дашу среди всех претенденток на его сердце.

Влюбленные узаконили свои отношения еще 21 мая, но про пышную свадьбу тогда пришлось забыть. Но уже совсем скоро одна из самых популярных пар в украинском шоу-бизнесе сыграет свадьбу. Она состоится 12 августа.

Секретом счастливых отношений Никита Добрынин поделился с Новым каналом во время съемки десятого, юбилейного, сезона "Хто зверху?"

"Все просто - мы совпали характерами, желаниями, целями. У нас не теряется запал, мы счастливы, и это самое главное, - признался Добрынин. - Не могу сказать, что на проект мы шли, чтобы найти вторую половинку, а остальные участники преследовали другие цели. Мне кажется, все искренне верят в то, что найдут свою любовь. Но нам повезло, и мы ее действительно нашли!"

Никита Добрынин на съемках шоу "Хто зверху?" (фото: Новый канал)

По словам Никиты, он ни с кем не чувствовал себя настолько хорошо, как с Дашей.

"Я считаю, что мы выиграли в жизненную лотерею. Опыт предыдущих годов показывает, что вроде бы можно и сойтись с человеком, и вроде бы построить с ним отношения, но это все - "вроде бы". Сейчас же я действительно понимаю, что нашел свое счастье", - сказал Добрынин Новому каналу.

В "Хто зверху?" Никита Добрынин принимал участие с Артемом Пивоваровым и Богданом Шелудяком. Удалось ли им победить команду Леси Никитюк, зрители узнают уже 27 августа - в день премьеры 10-го, юбилейного сезона шоу.

Напомним, что Никита и Даша узаконили отношения 21 мая, а пышную свадьбу они решили отложить на потом, когда закончится карантин. Их отношения начались в 9 сезоне шоу "Холостяк", где Никита будучи главным героем выбрал Дашу в финале реалити в мае 2019-го.

Ранее мы писали, что ведущий "Холостяка" станет многодетным папой. Появилось фото счастливого семейства.