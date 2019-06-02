Холостяк 9: Добрынин и его избранница впервые рассказали о жизни после шоу

Пара утверждает, что они по-прежнему вместе
Неделю назад состоялся финал 9 сезона популярного ТВ-шоу "Холостяк", в котором главный герой Никита Добрынин объявил имя своей избранницы - ею стала девушка из Киева Дарья Квиткова. На днях вышел специальный выпуск пост-шоу "Как выйти замуж" с Розой Аль-Намри, в котором пара появилась вместе и рассказала о том, как сложилась их жизнь и отношения после окончания проекта.
По словам влюбленных, они все еще вместе и очень счастливы. В студии Никита и Даша держались за руки и всячески демонстрировали нежные чувства друг к другу.
Отметим, что после окончания шоу прошло уже полгода. За это время Никита и Даша сталкивались со сложностями, связанными с тем, что до выхода финального пост-шоу в эфир им нельзя было появляться вместе, чтобы не раскрыть раньше времени финал программы. Поэтому парочке приходилось прятаться и встречаться там, где их не увидят. Тем не менее, они уже успели попутешествовать вместе.
"Я благодарна этому проекту за то, что все так случилось, я стала закаленней, я выросла внутренне, но главное, что мне дал проект – это Никита, - признается Даша. - Я чувствую, что любима, каждый день. Мы просыпаемся и каждое утро начинается с объятий".
Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (пресс-слжуба СТБ)
Девятый Холостяк также поведал о своих чувствах.
"Мне нравится, что в наших отношениях не пропадает романтика, не пропадает радость встреч. Когда я прихожу поздно вечером домой, Даша с радостью меня встречает. Прошло больше полугода, и это не теряется. Я хочу, чтобы так и продолжалось. В этой стабильности и есть развитие отношений, когда вы хотите быть лучше друг для друга", - говорит Никита.
Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (пресс-слжуба СТБ)
Пара планирует жить вместе, и в эфире пост-шоу Никита подарил девушке ключи от новой квартиры, которую они собираются обустраивать вдвоем.
Видео: (instagram.com/holostyakstb)
Ранее Добрынин оставил эмоциональный пост на своей странице в Instagram.
"Раньше я думал, что уже привык к одиночеству. И как сейчас я счастлив встретить тебя, невероятную, мудрую, легкую девушку, которая убедила меня в обратном. До сих пор удивляюсь, как быстро пролетели последние полгода. Помнишь, как все это время мы тайно встречались, летали разными рейсами, приезжали домой с разницей в десять минут, чтоб нас никто не засек, как ездили в машине в черных очках и просто улыбались в ответ, когда нас спрашивали: чем закончился проект "Холостяк"? Я не хочу думать про то, что говорят люди вокруг, считают ли нас уникальной парой, потому что нам удалось сохранить отношения даже после проекта. Для меня самое важное, что мы счастливы и так круто дополняем друг друга. Ты сидишь сейчас, счастливая, рядом и улыбаешься.
И это самый большой подарок для меня!" - написал мужчина.
Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)
В свою очередь Квиткова сообщила в своем микроблоге, что ей очень повезло с мужчиной.
"Наконец-то это случилось. Столько переживаний и поддержки. Столько объятий и разговоров. Спасибо, что всегда рядом. Спасибо, что мы прошли это и наши отношения стали только крепче", – отметила Даша.
Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)
Поклонники шоу поспешили поделиться своими отзывами и пожеланиями в комментариях.
Напомним, ранее Холостяк также шокировал неожиданным решением.
Мы также рассказывали о том, что экс-участница Холостяк разоткровенничалась после проекта. Также она рассказала, что не смотрела последний выпуск со свои участием, так как ей стыдно из-за собственных шуток.
А еще писали, что известно об избраннице Добрынина - 20-летней Дарье Квитковой.