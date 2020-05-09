Холостяк-10 десятый выпуск: Макс Михайлюк распрощался с участницей после ее обмана

В пятницу, 8 мая, на СТБ вышел 10 выпуск романтического реалити Холостяк-10. Макс познакомился с семьями четырех девушек и определил трех участниц, которых на следующей неделе представит своим родителям. Каким было общение главного героя с родными Вики, Кристины, Даны и Даши и кто же покинул проект – читайте в материале.

Макс решил познакомиться со всеми мамами одновременно за одним столом. Но прежде, чем отвечать на вопросы Холостяка, женщины решили проверить самого Макса и предложили угадать, где чья мама. Мужчина успешно прошел этот «тест», после чего пообщался с каждой тет-а-тет. Помимо разговоров об участницах, Макс решил воспользоваться возможностью и узнать, каким мамы представляют идеальное свидание для своих дочерей.

После общения со всеми женщинами Макс отметил: «Я убедился, что яблоко от яблони недалеко падает. Все мамы прекрасные и очень похожи со своими дочерями. Девушки не знают, что я встречался с их мамами. Но, думаю, для них это будет очень приятный сюрприз».

Таким образом, благодаря советам матерей, Холостяк организовал для Вики, Даши, Даны и Кристины свидания. Дашу Макс учил водить автомобиль, с Викой отправился на танцы, для Даны устроил фотосессию, а вместе с Кристиной посетил детский городок профессий.

Дана и Макс Михайлюк

Отец Даны и Макс

После свиданий главный герой познакомился с семьями всех участниц. Конечно же, родные девушек хотели показать своих дочерей в лучшем свете и придумывали разные способы, как это сделать. Мамы Кристины и Вики предложили сыграть в игры. С отцом Даны Макс обсуждал профессиональную деятельность дочери, а также поднялась тема эротической поэзии. Во время разговора с семьей Даши обсудили и традиции, и историю знакомства родителей.

Макс и Даша

Вика и Макс

После недели знакомства с семьями участниц Холостяк вынужден был принять важное решение и отпустить одну из девушек домой. Кристина появилась на Церемонии роз без нарощенных волос.

Макс, заметив перевоплощение, пригласил девушку на личный разговор. Целью было узнать, испытывает ли она какие-то переживания. Самому Холостяку участница сказала, что подстриглась, несмотря на то, что это неправда.

«Совершенно не имеет никакого значения, какой длины волосы. Я просто соскучилась по короткой стрижке», — сказала Кристина.

Однако Макс не без оснований предположил, что девушка не подстригала волосы, а просто их сняла.

«Ранее мне уже приходилось замечать, что у неё не своя длина. Поэтому я не понимаю, зачем она соврала. Я обращаю внимание на детали, особенно когда ищу спутницу жизни», — разочарованно отметил Макс.

Холостяк признался, что ему неприятно враньё. Мужчина отметил, что постоянные разговоры об искренности и честности нашли свое логическое завершение, и попрощался с Кристиной.

Кристина

Не пропустите уже в следующую пятницу, 15 мая в 19:00, знакомство с родителями Макса. Как пройдет самая волнительная встреча — узнайте в 11 выпуске проекта Холостяк-10 на СТБ!