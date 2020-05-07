Это еще не все: Даша Квиткова из Холостяк-9 похвасталась внушительным гардеробом (видео)

Даша Квиткова (фото: https://www.instagram.com/kvittkova)

Даша провела целый день, упорядочивая свой гардероб

Пара-победитель романтического реалити Холостяк-9 Никита Добрынин и Даша Квиткова остаются дома на карантине. При этом скучать им явно не приходится. Никита и Даша каждый день находят себе какие-то занятия. Более того, “ТВ-пара” сейчас очень активно готовится к главному событию в своей совместной жизни - свадьбе. Отметим, что влюбленные решили не переносить дату росписи, а это - 20 мая. А вот свадебное торжество пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Сейчас полным ходом идут приготовления. Даше шьют свадебное платье, Никита общается с организаторами торжества. По словам Никиты, свадьбу придется перенести на конец лета или даже осени!

Тем временем парочка активно делится “хрониками карантина”. Особенно активно в роли “семейного блогера” выступает Даша, которая показывает едва и не все моменты их совместной жизни и делиться мотивацией с фолловерами.

На днях “холостячка” решила заняться новым полезным делом на домашней изоляции и подготовить свой гардероб к лету! На своей инстаграм-страничке Квиткова поделилась результатом проделанной работы. А заодно продемонстрировала поклонникам свой внушительный гардероб. Соответствующее видео также было опубликовано на youtube-канале Glam Wish.

Сразу заметно, как хорошо упорядочена одежда в гардеробе Даши, и как ее много. Блогер уже подготовила наряды, которые будет носить в ближайшее время. Также собрала всю зимнюю одежду. А еще подготовила большой мешок вещей, которые уже носить не будет и передаст “на добрые дела”.

Однако Даша уточнила, что несмотря на весь проделанный труд (уборка в шкафу заняла у нее целый день), работы предстоит еще много. Как выяснилось, Квиткова еще не перебрала вещи своего бренда! Так что стоит ждать больше новых фото и видео от участницы Холостяк-9.

Тем временем Никита Добрынин очаровал новым фото с возлюбленной. Телеведущий признался, как сильно он уже хочет сыграть свадьбу с Дашей.

“Сейчас мы с Дашей в ожидании самых прекрасных дат в нашей жизни.

Из-за карантина нам пришлось перенести дату свадьбы с 23 мая на конец лета или даже на осень. Распишемся мы гораздо раньше и этому рады, ведь кто-то к этому идёт месяцами, кто-то годами. Мы этого хотим прямо сейчас, ждём официального начала нашей семейной жизни”, - поделился эмоциями Никита Добрынин.

Напомним, ранее Никита Добрынин и Даша Квиткова признались, будут ли подписывать брачный контракт.