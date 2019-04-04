"Хочу здесь жить": Слава Каминская в стильном наряде прогулялась у океана

Певица вместе с мужем улетела в США
Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая недавно умилила сеть фотосессией с детьми Леоном и Лаурой, вместе с мужем отправилась в США, а именно в солнечный Майами, штат Флорида. Ранее девушка показала первое селфи в пункте назначения, сделанное сразу после перелета. Теперь же артистка уже немного отдохнула и отправилась гулять по берегу океана.
На своей странице в Instagram певица опубликовала несколько фото, на которых она запечатлена в стильном сером клетчатом брючном костюме и белой футболке. Так как Слава гуляла по песку, она обула белые шлепанцы, которые немного забавно смотрятся с остальным нарядом.
Фото: Слава Каминская (instagram.com/slava_kaminska)
В подписи к публикации Каминская призналась, что в Майами сейчас немного холодно, однако ей все равно настолько там нравится, что она хотела бы остаться жить в этом городе.
"Хочу здесь жить", - написала она под снимком у старого дерева с очень толстым стволом.
Фото: Слава Каминская (instagram.com/slava_kaminska)
Подписчики советуют знаменитости переезжать, ведь деткам будет очень хорошо расти у океана, а также хвалят ее образ и стройную фигуру.
Напомним, ранее Слава и Эдгар Каминские "влюбили" проникновенным взглядом.
Также Слава из НеАнгелов похвасталась результатами похудения.