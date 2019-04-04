"Хочу тут жити": Слава Камінська в стильному вбранні прогулялася біля океану

Співачка разом з чоловіком полетіла в США
Учасниця групи "НеАнгели" Слава Камінська, яка нещодавно замилувала мережу фотосесією з дітьми Леоном і Лаурою, разом з чоловіком вирушила до США, а саме в сонячний Майамі, штат Флорида. Раніше дівчина показала перше селфи в пункті призначення, зроблене відразу після перельоту. Тепер же артистка вже трохи відпочила і відправилася гуляти по березі океану.
На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала кілька фото, на яких вона зображена в стильному сірому картатому брючному костюмі і білій футболці. Так як Слава гуляла по піску, вона взула білі капці, які трохи кумедно виглядають з іншим нарядом.
Фото: Слава Камінська (instagram.com/slava_kaminska)
У підписі до публікації Камінська зізналася, що в Майамі зараз трохи холодно, проте їй все одно настільки там подобається, що вона хотіла б залишитися жити в цьому місті.
"Хочу тут жити", - написала вона під знімком у старого дерева з дуже товстим стовбуром.
Фото: Слава Камінська (instagram.com/slava_kaminska)
Підписники радять знаменитості переїжджати, адже діткам буде дуже добре рости біля океану, а також хвалять її образ і струнку фігуру.
Нагадаємо, раніше Слава і Едгар Каминські "закохали" проникливим поглядом.
Також Слава з НеАнгелів похизувалася результатами схуднення.