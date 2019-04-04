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"Хочу тут жити": Слава Камінська в стильному вбранні прогулялася біля океану


Співачка разом з чоловіком полетіла в США

Учасниця групи "НеАнгели" Слава Камінська, яка нещодавно замилувала мережу фотосесією з дітьми Леоном і Лаурою, разом з чоловіком вирушила до США, а саме в сонячний Майамі, штат Флорида. Раніше дівчина показала перше селфи в пункті призначення, зроблене відразу після перельоту. Тепер же артистка вже трохи відпочила і відправилася гуляти по березі океану.

На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала кілька фото, на яких вона зображена в стильному сірому картатому брючному костюмі і білій футболці. Так як Слава гуляла по піску, вона взула білі капці, які трохи кумедно виглядають з іншим нарядом.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/slava_kaminska)

У підписі до публікації Камінська зізналася, що в Майамі зараз трохи холодно, проте їй все одно настільки там подобається, що вона хотіла б залишитися жити в цьому місті.

"Хочу тут жити", - написала вона під знімком у старого дерева з дуже товстим стовбуром.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/slava_kaminska)

Підписники радять знаменитості переїжджати, адже діткам буде дуже добре рости біля океану, а також хвалять її образ і струнку фігуру.

  • "Тепер ти розумієш, чому я переїхала"
  • "Треба переїжджати ! Клімат хороший, зима люта"
  • "Там всі хочуть жити"
  • "Не не не....як же ми будемо без рижика!!!"
  • "І діти були б щасливі там!"
  • "Дуже круто на Вас виглядають окуляри!"
  • "Які окуляри"
  • "Хочу буть худенька, як Ви"
  • "Така класснннаая!!!! Дуже змінилися за останній час!!! Стали інтелігентно стриманого стилю. Леді!!! Захоплююся людьми, які над собою працюють. Особливо люди пізнавані"
  • "Крутий костюм. Слава, доброго Вам дня!"
  • "Слава, ви дуже гарна жінка!!!"
  • "Рижик в FL"
  • "Яка струнка! Скільки скинули на інтервальному голодуванні?"

Нагадаємо, раніше Слава і Едгар Каминські "закохали" проникливим поглядом.

Також Слава з НеАнгелів похизувалася результатами схуднення.

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