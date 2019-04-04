"Хочу тут жити": Слава Камінська в стильному вбранні прогулялася біля океану

Учасниця групи "НеАнгели" Слава Камінська, яка нещодавно замилувала мережу фотосесією з дітьми Леоном і Лаурою, разом з чоловіком вирушила до США, а саме в сонячний Майамі, штат Флорида. Раніше дівчина показала перше селфи в пункті призначення, зроблене відразу після перельоту. Тепер же артистка вже трохи відпочила і відправилася гуляти по березі океану.

На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала кілька фото, на яких вона зображена в стильному сірому картатому брючному костюмі і білій футболці. Так як Слава гуляла по піску, вона взула білі капці, які трохи кумедно виглядають з іншим нарядом.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/slava_kaminska)

У підписі до публікації Камінська зізналася, що в Майамі зараз трохи холодно, проте їй все одно настільки там подобається, що вона хотіла б залишитися жити в цьому місті.

"Хочу тут жити", - написала вона під знімком у старого дерева з дуже товстим стовбуром.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/slava_kaminska)

Підписники радять знаменитості переїжджати, адже діткам буде дуже добре рости біля океану, а також хвалять її образ і струнку фігуру.

"Тепер ти розумієш, чому я переїхала"

"Треба переїжджати ! Клімат хороший, зима люта"

"Там всі хочуть жити"

"Не не не....як же ми будемо без рижика!!!"

"І діти були б щасливі там!"

"Дуже круто на Вас виглядають окуляри!"

"Які окуляри"

"Хочу буть худенька, як Ви"

"Така класснннаая!!!! Дуже змінилися за останній час!!! Стали інтелігентно стриманого стилю. Леді!!! Захоплююся людьми, які над собою працюють. Особливо люди пізнавані"

"Крутий костюм. Слава, доброго Вам дня!"

"Слава, ви дуже гарна жінка!!!"

"Рижик в FL"

"Яка струнка! Скільки скинули на інтервальному голодуванні?"

Нагадаємо, раніше Слава і Едгар Каминські "закохали" проникливим поглядом.

Також Слава з НеАнгелів похизувалася результатами схуднення.