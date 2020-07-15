Хочу троих детей: Рианна дала откровенное интервью о карьере, личной жизни и планах на будущее

Рианна (фото: instagram.com/badgalriri)

Звезда снялась для Vogue

Рианна в последнее время с головой ушла в модный бизнес и работу над коллекциями своих брендов. В то же время поклонники знойной барбадосской певицы ждут от нее новых альбомов. Не меньше всех волнует и тема личной жизни 32-летней звезды. На все эти вопросы Рианна честно ответила в интервью известному глянцевому журналу Vogue.

Певица дала откровенное интервью (фото: instagram.com/voguerussia)

Интервью, которое появилось на страницах российской версии издания, было проведено в студии в Лос-Анджелесе. Поэтому первым делом она начала рассказывать о работе. Помимо активного участия в жизни брендов Fenty Maison, Savage&Fenty и Fenty Beauty она занимается записью нового альбома, который должен будет закрепить успех всех ее детищ. Еще она готовится выпустить линию по уходу за кожей Fenty Skin. По словам звезды, она едва успевает все, разрываясь между несколькими городами.

На вопросы о личной жизни певица ответила кратко, но весьма емко. Не так давно она рассталась с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем (пара не афишировала отношения), но страдать ей некогда. Да и желания особого нет, признается Рианна. «Когда мне исполнилось 32, я поняла, что жизнь коротка. Времени на всякую хрень нет. Мы взваливаем на себя слишком много всего, и когда уже нет сил терпеть, надо от чего-то избавляться. Я сейчас возвращаюсь к делению мира на черное и белое – никаких больше серых оттенков», – сказала певица и бизнесвумен.

Рианна в вещах своего бренда (фото: instagram.com/voguerussia)

Что касается детей, то Рианна уверена – у нее их будет минимум три. «Я знаю, что захочу жить по-другому. У меня будут дети, трое или четверо…», – ответила она на вопрос, какой видит себя через 10 лет. А если не встретит подходящего человека, то справится сама. «Я ощущаю давление общества. Женщину осуждают, если у ребенка нет отца. Но ведь главное – это счастливые, здоровые отношения между ребенком и родителем. Единственное, что важно при воспитании – это любовь», – рассуждает Рианна.