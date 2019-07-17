"Хочу быть похожей": Вера Брежнева очаровала сеть редким фото цветущей мамы

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица рассказала о родном и близком человеке

Вера Брежнева невероятно гордится своей огромной семьей – она с теплотой говорит о маме и трех сестрах, а редкие семейные встречи для певицы неизменно превращается в настоящий праздник. Родня артистки недавно собралась вместе в ее доме в солнечной Италии, весело проведя незабываемое время. И пока сеть охвачена новым трендом (искусственное старение с помощью специального приложения, которое поможет представить, как человек будет выгладить в почтенном возрасте), Вера решила не полагаться на виртуальную реальность, а показать, на кого хочет быть похожа в будущем. На страничке в Instagram она опубликовала портретное фото мамы и рассказала подробнее о самом близком и родном человеке.

Так, звезда оказалась поразительно похожа на женщину с фото. Улыбчивая Тамара Витальевна, так зовут маму артистки, смотрит прямо в камеру. Женщине невероятно идет стрижка каре с челкой. Она позирует с минимум макияжа. Примечательно, что у мамы звезды практически нет морщин.

"Сейчас активно набирает обороты приложение, где можно состарить или омолодить лицо faceapp. И все это снова нечто виртуальное. А на этом фото то, как я хотела бы выглядеть в будущем. Надеюсь так и будет. Это моя любимая мама. Мама 4х детей. Бабушка 7-ми внуков, которая проработала уборщицей на химическом заводе 25 лет. Сейчас маме 67. И самое главное, чего мне хочется, это чтобы у меня было такое состояние души, которое будет в любом возрасте украшать меня с любым количеством морщин", - призналась певица.

Фото: мама Веры Брежневой Тамара (instagram.com/ververa)

Комментаторы восхитились цветущим видом Тамары Витальевны и заметили поразительно сходство мамы и дочки и отметили, что у знаменитости хорошая генетика.

"Похожа на маму", "Шикарная женщина!", "Какая красивая мама!", "У Вас вся семья красивая! Берегите и обнимайте чаще свою замечательную Маму", "Мама шикарно выглядит. У вас отличная генетика!", "Вера, сначала я решила что это вы с приложением играетесь! Как с мамой похожи! Здоровья Маме!", "Мама великолепна! Даже не верится, в эти годы иметь помимо красивого и худовотого лица, стройные руки, шею, ключицы, плечи, как?" – восторгались поклонники.

Скриншот комментариев

Ранее Вера Брежнева похвасталась фото в Париже и показала трендовый образ в джинсовых велосипедах.