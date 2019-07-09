"И Константин здесь!" Вера Брежнева растрогала забавным семейным видео

Фото: Вера Брежнева и Константин Меладзе (instagram.com/ververa)

Певица рассмешила сеть неожиданной концовкой ролика

Вера Брежнева всегда с теплотой и особым трепетом говорит о своей семье, а ведь она у нее просто огромная: мама, три сестры с мужьями и детьми. Она обожает проводить время в кругу родных и близких, когда все собираются вместе, хоть такое бывает и нечасто. Душевные кадры всегда вызывают шквал эмоций у поклонников артистки. А особенно, если на них присутствует муж звезды, Константин Меладзе. Недавно Вера публиковала романтичное видео с участием второй половинки, а теперь снова решила показать его, но уже в кругу своей огромной семьи возле их дома в солнечной Италии. Соответствующее видео появилось в Instagram певицы.

В кадре близкие и родные для звезды люди позируют перед объективом фотографа. Бэкстейдж со съемки получился забавным и веселым – кто-то менялся местами, кто-то подбирал позу и выбирал место, куда лучше встать. А неожиданная концовка ролика рассмешила всех.

"Люди, любите друг друга", - подписала Вера видео, добавив красноречивые хештеги: #семейка, #любовь, #радость.

Поклонники знаменитости пришли в полный восторг от одновременно трогательного и смешного ролика. Они поделились впечатлениями от просмотра и отметили, что большая семья Веры выглядит очень дружно и счастливо. Кроме того, фаны Веры заметили явное "женское превосходство".

"Чудесные!", "Касрасота! Клевые! Представляю, на 8 марта вашим мужчинам, сколько подарков нужно покупать!", "Как мило! Ой, не могу прям! Счастья вашей семье и близким людям!", "Какое теплое приятное видео!", "Какие вы все классные! Успехов вам и здоровья!", "Круто! И Константин здесь. Обожаю его. Гений!", "СуперСемейка!" - писали восторженные комменаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

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