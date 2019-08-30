"Хочется стать мамой": победительница Холостяк 9 разоткровенничалась о детях

Избранница Холостяка 9 Никиты Добрынина, Дарья Квиткова, которая очаровала сеть нежным фото с возлюбленным, обожает общаться с поклонниками их пары, ведь девушка – успешный блогер со стажем. Она с удовольствием делиться с подписчиками в Instagram своими мыслями, рассуждениями на извечные темы, эмоциями и переживаниями, а также охотно впускает их в свою частную жизнь и часто показывает, как проводит время с любимым. Открытость девушки импонирует сетевой публике, которая буквально готова забросать Дашу вопросами, чтобы выпытать эксклюзивные подробности ее личной жизни с Никитой. И девушка с удовольствием отвечает поклонникам, не боясь поднимать глубоко личные темы.

Так, Даша разоткровенничалась о своем отношении к материнству, а также рассказала, готова ли она родить ребенка.

"Максимально много вопросов про детей. Ну конечно я хочу, я же девочка и мне хочется стать мамой в будущем. Но еще столько всего нужно успеть, это же очень серьезный шаг. Мне не хочется наобум, хочется что-то дать малюткам. Иметь какую-то стабильность, чтобы обеспечить детей, внутри – наполненность и терпение, чтобы научить и воспитать достойных людей", - написала она.

Никита Добрынин и Дарья Квиткова (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Даша призналась, что не прочь усыновить ребенка, хоть и понимает, насколько это ответственный шаг.

"Даже думала об этом когда-то. Так много малышей, которые достойны иметь семью", - поделилась своими мыслями девушка.

Никита Добрынин и Дарья Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Кроме того, избранница Никиты заявила, что она очень ревнивая, но пытается всячески бороться с подобными проявлениями.

"Я ревнива, возможно, даже очень. Но я учусь доверять, не психовать без повода. Все строиться на доверии, пока с этим все в порядке", - заверила Даша.

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Ранее Дарья Квиткова заговорила о личных проблемах и обсудила с подписчиками непростые вопросы в отношениях пары: ссоры, измены и привычку посвящать в свою личную жизнь близкое окружение.