"Хочеться стати мамою": переможниця Холостяк 9 розговорилася про дітей

Обраниця Холостяка 9 Микити Добриніна, Дарина Квіткова, яка зачарувала мережу ніжним фото з коханим, обожнює спілкуватися з шанувальниками їх пари, адже дівчина – успішний блогер зі стажем. Вона залюбки ділиться з підписниками в Instagram своїми думками, міркуваннями на одвічні теми, емоціями і переживаннями, а також охоче впускає їх у своє приватне життя і часто показує, як проводить час з коханим. Відкритість дівчини імпонує мережевий публіці, яка буквально готова закидати Дашу питаннями, щоб дізнатися ексклюзивні подробиці її особистого життя з Микитою. І дівчина із задоволенням відповідає шанувальникам, не боячись піднімати глибоко особисті теми.

Так, Даша відверто розповіла про своє ставлення до материнства, а також зізналася, чи готова вона народити дитину.

"Максимально багато питань про дітей. Ну, звичайно, я хочу, я ж дівчинка і мені хочеться стати мамою в майбутньому. Але ще стільки всього треба встигнути, це дуже серйозний крок. Мені не хочеться навмання, хочеться щось дати крихіткам. Мати якусь стабільність, щоб забезпечити дітей, всередині – наповненість і терпіння, щоб навчити і виховати гідних людей", - написала вона.

Микита Добринін і Дарина Квіткова (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Даша зізналася, що не проти усиновити дитину, хоч і розуміє, наскільки це відповідальний крок.

"Навіть думала про це колись. Так багато малюків, які гідні мати сім'ю", - поділилася своїми думками дівчина.

Микита Добринін і Дарина Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Крім того, обраниця Микити заявила, що вона дуже ревнива, але намагається всіляко боротися з подібними проявами.

"Я ревнива, можливо, навіть дуже. Але я вчуся довіряти, не психувати без приводу. Всі будуватися на довірі, поки з цим все в порядку", - запевнила вона.

Скріншот коментарів

Раніше Дарья Квіткова заговорила про особисті проблеми і обговорила з підписниками непрості питання в стосунках пари: сварки, зради і звичку присвячувати своє особисте життя близьке оточення.