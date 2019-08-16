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"Хочется насладиться": Настя Каменских в микро-купальнике соблазнительно позировала у бассейна

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.08.2019 - 10:47
"Хочется насладиться": Настя Каменских в микро-купальнике соблазнительно позировала у бассейна
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица поделилась солнечным фото и настроением с подписчиками

Певица Настя Каменских, которая не так давно вернулась из затянувшегося медового месяца со своим супругом Потапом, на своей странице в Instagram разоткровенничалась о том, что еще не готова расставаться с летом и ностальгирует по расслабленному отдыху у бассейна. При этом, как обычно, Настя сопроводила свой пост новым "жарким" фото. в купальнике. Примечательно, что Каменских позирует в собственного бассейна!

"Сегодня такой пасмурный день, а до конца лета хочется еще насладиться сполна солнышком. Радует это солнечное фото и мысли об отдыхе у бассейна!" - подписала она фото, на котором позирует в миниатюрном черном купальнике с ярким надувным кругом в руках.

&quot;Хочется насладиться&quot;: Настя Каменских в микро-купальнике соблазнительно позировала у бассейнаФото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Не смотря на свой загруженный рабочий график на август, артистка уверила, что обязательно планирует найти время и для своих любимых хобби и призвала своих подписчиков сделать то же самое.

"Мой август расписан буквально по минутам, но для меня это настоящий кайф! Впереди множество концертов, съемок, проектов и работа над новым материалом! Не смотря на такой плотный график я нахожу время чтобы заниматься спортом, йогой, читать книги и идти к целям. Начинайте действовать и давайте достигать новые вершины вместе!" - подписала солнечное фото певица.

Поклонники ответили ей взаимностью и отметили, что осознание того, что лето все же заканчивается еще не пришло:

  • Лучше когда жара везде ходить в купальнике, чем когда зима холодная по снегу и льду нестись в тяжолой одежде, и одеваться как капуста - совсем не охота
  • Какая милота
  • Красотка! а у моей племяшки такой круг уплыл в море(((
  • Красотка
  • Настя, ты бомбезная
  • Блин, почему именно после твоего поста, ко мне более уверенно приходит осознание, что реально скоро лето закончится...
  • Неземная
  • Настя, ты такая прелесть
  • Настюша, кайфуй дорогая!!
  • такая умничка
  • Какой потрясный круг!

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

Стоит отметить, что недавно Настя Каменских взбудоражила сеть целой серией пикантных фото в кружевном черном белье. Такая откровенность обеспокоила поклонников, которые поинтересовались не заревнует ли ее Потап?

А еще Настя Каменских засветила свои сочные формы на этот раз в белоснежном купальнике. Подписчики утверждают, что пляжные фото получаются у артистки наиболее соблазнительными и впечатляющими.

Но не только кадрами с обнаженными участками тела делится певица, но и мотивационными снимками, на которых можно увидеть искреннее выражение эмоций Насти. Так, недавно она показала фото, на котором позировала без макияжа во время своей утренней пробежки. Лицо знаменитости светилось радостью и бодростью.

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Новости Украины Настя КаменскихПотап
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