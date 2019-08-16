"Хочется насладиться": Настя Каменских в микро-купальнике соблазнительно позировала у бассейна

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица поделилась солнечным фото и настроением с подписчиками

Певица Настя Каменских, которая не так давно вернулась из затянувшегося медового месяца со своим супругом Потапом, на своей странице в Instagram разоткровенничалась о том, что еще не готова расставаться с летом и ностальгирует по расслабленному отдыху у бассейна. При этом, как обычно, Настя сопроводила свой пост новым "жарким" фото. в купальнике. Примечательно, что Каменских позирует в собственного бассейна!

"Сегодня такой пасмурный день, а до конца лета хочется еще насладиться сполна солнышком. Радует это солнечное фото и мысли об отдыхе у бассейна!" - подписала она фото, на котором позирует в миниатюрном черном купальнике с ярким надувным кругом в руках.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Не смотря на свой загруженный рабочий график на август, артистка уверила, что обязательно планирует найти время и для своих любимых хобби и призвала своих подписчиков сделать то же самое.

"Мой август расписан буквально по минутам, но для меня это настоящий кайф! Впереди множество концертов, съемок, проектов и работа над новым материалом! Не смотря на такой плотный график я нахожу время чтобы заниматься спортом, йогой, читать книги и идти к целям. Начинайте действовать и давайте достигать новые вершины вместе!" - подписала солнечное фото певица.

Поклонники ответили ей взаимностью и отметили, что осознание того, что лето все же заканчивается еще не пришло:

Лучше когда жара везде ходить в купальнике, чем когда зима холодная по снегу и льду нестись в тяжолой одежде, и одеваться как капуста - совсем не охота

Какая милота

Красотка! а у моей племяшки такой круг уплыл в море(((

Красотка

Настя, ты бомбезная

Блин, почему именно после твоего поста, ко мне более уверенно приходит осознание, что реально скоро лето закончится...

Неземная

Настя, ты такая прелесть

Настюша, кайфуй дорогая!!

такая умничка

Какой потрясный круг!

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

Стоит отметить, что недавно Настя Каменских взбудоражила сеть целой серией пикантных фото в кружевном черном белье. Такая откровенность обеспокоила поклонников, которые поинтересовались не заревнует ли ее Потап?

А еще Настя Каменских засветила свои сочные формы на этот раз в белоснежном купальнике. Подписчики утверждают, что пляжные фото получаются у артистки наиболее соблазнительными и впечатляющими.

Но не только кадрами с обнаженными участками тела делится певица, но и мотивационными снимками, на которых можно увидеть искреннее выражение эмоций Насти. Так, недавно она показала фото, на котором позировала без макияжа во время своей утренней пробежки. Лицо знаменитости светилось радостью и бодростью.