"Хочеться насолодитися": Настя Каменських в мікро-купальнику спокусливо позувала біля басейну

Співачка поділилася сонячним фото і настроєм з підписниками
Співачка Настя Каменських, яка нещодавно повернулася з тривалого медового місяця зі своїм чоловіком Потапом, на своїй сторінці в Instagram розговорилася про те, що ще не готова розлучатися з літом і ностальгує за розслабленим відпочинком біля басейну. При цьому, як зазвичай, Настя супроводила свій пост новим "жарким" фото. в купальнику. Примітно, що Каменських позує в власного басейну!
"Сьогодні такий похмурий день, а до кінця літа хочеться ще насолодитися сповна сонечком. Радує це сонячне фото і думки про відпочинок біля басейну!" - так вона підписала фото, на якому позує в мініатюрному чорному купальнику з яскравим надувним кругом у руках.
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)
Не дивлячись на свій напружений робочий графік на серпень, артистка запевнила, що обов'язково планує знайти час і для своїх улюблених хобі і закликала своїх підписнкиів зробити те ж саме.
"Мій серпень розписаний буквально по хвилинах, але для мене це справжній кайф! Попереду безліч концертів, зйомок, проектів і робота над новим матеріалом! Не дивлячись на такий щільний графік я знаходжу час, щоб займатися спортом, йогою, читати книги і йти до мети. Починайте діяти і давайте досягати нових вершин разом!" - підписала сонячне фото співачка.
Шанувальники відповіли їй взаємністю і зазначили, що усвідомлення того, що літо все ж закінчується ще не прийшло:
Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux
Варто відзначити, що нещодавно Настя Каменських розбурхала мережу цілою серією пікантних фото в чорній мереживній білизні. Така відвертість стурбувала шанувальників, які поцікавилися чи не ревнуватимиме її Потап?
А ще Настя Каменських засвітила свої соковиті форми на цей раз в білосніжному купальнику. Підписники стверджують, що пляжні фото виходять у артистки найбільш спокусливими і вражаючими.
Але не тільки кадрами з оголеними ділянками тіла ділиться співачка, але і мотиваційними знімками, на яких можна побачити щире вираження емоцій Насті. Так, нещодавно вона показала фото, на якому позувала без макіяжу під час своєї ранкової пробіжки. Обличчя знаменитості світилося радістю і бадьорістю.