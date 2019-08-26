"Хейтерам посвящается": Надя Дорофеева удивила поклонников странным жестом

Надя Дорофеева, которая активно ведет свой Instagram и регулярно радует поклонников экспериментами с образами (недавно она похвасталась ультрамодной прической в видео-поздравлении украинцев с Днем Независимости), на этот раз озадачила поклонников странным фото.

Певица опубликовала снимок, на котором запечатлен процесс подготовки к съемкам. Стилисты вносят последние штрихи в образ артистки, собранный в теплых песочно-бежевых оттенках и расчесывают ей волосы, а Надя позирует на камеру.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

На фото знаменитость показала язык и сделала неприличный жест пальцами, на которых красуется необычное массивное украшение, имитирующее то ли змеиную кожу, то-ли мелкую кольчугу. Фото Надя подписала снимок не менее странно: "ну-ну…".

Что означает такое послание от звезды ее поклонникам остается только гадать, самые активные из них уже высказали свои предположения:

всем хейтерам посвящается

Арестуйте ее за кражу моего сердечка

Super! Нереально крутая фотка. Надя, ты богиня

Наша малышка самая красивая, самая добрая, самая милая, трудолюбивая, с тобой Надя никто не сравниваться как и с Лёхой. Красота, это рай для глаз

Ой какая красивая

Четкая

Эта фотка должна быть в журнале! Слишком идеальная

А какая ты красивая

Ты просто агонь

что за красота

Икона стиля

Стоит отметить, что недавно знаменитость украсила обложку популярного глянцевого журнала, кстати, Надя Дорофеева удостоилась этой почести уже второй раз.

А еще ее фото с коллегой по группе Время и Стекло Алексеем Завгородним вызвало ажиотаж в сети. Надя Дорофеева позировала в одном нижнем белье рядом с Алексеем, что несказанно обрадовало фанатов.