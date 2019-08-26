"Хейтерам присвячується": Надя Дорофєєва здивувала шанувальників дивним жестом

Дивне фото і підпис до нього спантеличили підписників співачки
Надя Дорофєєва, яка активно веде свій Instagram і регулярно радує шанувальників експериментами з образами (нещодавно вона похвалилася ультрамодного зачіскою у відео-привітанні українців з Днем Незалежності), на цей раз здивувала шанувальників дивним фото.
Співачка опублікувала знімок, на якому зображений процес підготовки до зйомок. Стилісти вносять останні штрихи в образ артистки, зібраний у теплих пісочно-бежевих відтінках і розчісують їй волосся, а Надя позує на камеру.
На фото знаменитість показала язик і зробила непристойний жест пальцями, на яких красується незвичайна масивна прикраса, що імітує чи-то зміїну шкіру, чи-то дрібну кольчугу. Фото Надя підписала світлину не менш дивно: "ну-ну...".
Що означає таке послання від зірки її шанувальникам залишається тільки гадати, найактивніші з них вже висловили свої припущення:
Варто відзначити, що нещодавно знаменитість прикрасила обкладинку популярного глянцевого журналу, до речі, Надя Дорофєєва удостоїлася цієї почесті вже вдруге.
А ще її фото з колегою по групі Время і Стекло Олексієм Завгороднім викликало ажіотаж у мережі. Надя Дорофєєва позувала в одній нижній білизні поруч з Олексієм, що несказанно обрадувало фанатів.