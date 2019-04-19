Губы-конфетки: MARUV показала эффектный кадр с новой фотосессии

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

На съемках даже побывала Леся Никитюк

MARUV (Анна Корсун), похоже, готовит для своих поклонников новую порцию ярких фото. По крайней мере, в разделе сториз на своей instagram-страничке скандальная исполнительница уже опубликовала снимок из недавнего фотосета. Отмечается, что автором снимков является фотограф Олег Феникс.

Интересно, что на опубликованном снимке MARUV предстала даже немного не в привычном для себя образе – без латекса, глубоких декольте и вызывающих поз. Но несмотря на это, фото получилось ярким.

Так, Корсун позирует в короткой пестрой шубке из длинного черно-белого ворса, а также в кружевных колготках. Из аксессуаров – только стильные очки с белоснежной оправой. К слову, акцент сделан на алые губы исполнительницы, которые эффектно выделяются на фоне черно-белой гаммы.

Стильная MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Забавно, что до этого MARUV уже появлялась в похожем образе… По крайне мере, эту шубку ее поклонники уже видели. Тогда певица сочетала ее с кожаными укороченными брюками, сумкой-шопером и лодочками. И даже в шутку назвала себя "курочкой рябой".

Теперь же "курочка" преобразилась в страстного "лебедя".

Кстати, на одной съемочной площадке с MARUV в этот момент находилась также Леся Никитюк! Телеведущая в привычной для себя шутливой форме сняла несколько видео, на которых забавно пытается прогнать Корсун с площадки, так как скоро фотографироваться будет Леся.

В кадр Лесе MARUV попала уже в другом образе – в массивном черном свитшоте с капюшоном. Но также в колготках, все в тех же очках и на каблуках.

Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, ранее MARUV поделилась провокационным фото. Многие поклонники певицы даже уточнили, мол, постить такие крутые снимки "незаконно".

Ометим, что MARUV удивляет своими нарядами не только в повседневной жизни, но и конечно же на сцене. Откровенности ей не занимать. Не так давно певица и ее группа вызвали фурор в сети кислотными образами.Девушки блистали на сцене в ультра коротких платьях яркого желтого цвета. Еще и на огромных шпильках.