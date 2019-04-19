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Губи-цукерки: MARUV показала ефектний кадр з нової фотосесії

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.04.2019 - 12:46
Губи-цукерки: MARUV показала ефектний кадр з нової фотосесії
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

На зйомках навіть побувала Леся Нікітюк

MARUV (Анна Корсун), схоже, готує для своїх шанувальників нову порцію яскравих фото.Принаймні в розділі сторіз на своїй instagram-сторінці скандальна виконавиця вже опублікувала знімок з недавнього фотосету. Відзначається, що автором світлин є фотограф Олег Фенікс.

Цікаво, що на опублікованому знімку MARUV постала навіть трохи не в звичному для себе образі – без латексу, глибоких декольте і провокативних поз. Але незважаючи на це, фото вийшло яскравим.

Так, Корсун позує в короткій рябій шубці з довгого чорно-білого ворсу, а також в мереживних панчохах. З аксесуарів – тільки стильні окуляри з білосніжною оправою. До речі, акцент зроблено на червоні губи виконавиці, які ефектно виділяються на тлі чорно-білої гами.

Стильна MARUV

Стильна MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Цікаво, що до цього MARUV вже з'являлася в подібному образі... принаймні, цю шубку її шанувальники вже бачили. Тоді співачка поєднувала її з шкіряними укороченими брюками, сумкою-шопером і човниками. І навіть жартома назвала себе "курочкою рябою".

Тепер же "курочка" перетворилася в пристрасного "лебедя".

До речі, на одному знімальному майданчику з MARUV в цей момент перебувала також Леся Нікітюк! Телеведуча у звичній для себе жартівливій формі зняла кілька відео, на яких забавно намагається прогнати Корсун з майданчика, так як скоро буде фотографуватися Леся.

В кадр Лесі MARUV потрапила вже в іншому образі – в масивному чорному світшоті з капюшоном. Але також в колготках, все в тих же окулярах і на підборах.

Губи-цукерки: MARUV показала ефектний кадр з нової фотосесії

Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше MARUV поділилася провокаційним фото. Багато шанувальників співачки навіть уточнили, мовляв, постити такі круті знімки "незаконно".

Візначимо, що MARUV дивує своїми вбраннями не тільки в повсякденному житті, але і звичайно ж на сцені. Відвертості їй не позичати. Не так давно співачка і її група викликали фурор в мережі кислотними образами.Дівчата з'являлися на сцені в ультра коротких сукнях яскравого жовтого кольору. Ще й на величезних шпильках.

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