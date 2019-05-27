"Группа поддержки": жена MONATIK'а умилила сеть семейными кадрами с детьми

Совсем скоро Дмитрий Монатик, он же MONATIK, даст большой сольный концерт на стадионе в Киеве, так что артист активно готовится к столь важному мероприятию. Поддержать и развеселить его на репетициях пришли самые близкие люди - супруга Ирина Демичева с их сыновьями. На своей странице в Instagram супруга музыканта поделилась трогательными семейными кадрами.

Она опубликовала фото и видео, на которых запечатлены звездный папа с детишками. Супруги по-прежнему не показывают лица своих сыночков, поэтому малыши сняты со спины. В ролике они умилительно бегут навстречу папе.

Видео: Дмитрий Монатик с сыновьями (instagram.com/irinademicheva)

"Группа поддержки прибыла в репетиционные Павильоны. 6 дней осталось и наконец то наступит этот долгожданный День", - подписала публикацию Ирина.

Фото: Дмитрий Монатик с сыновьями (instagram.com/irinademicheva)

Поклонники оставили много умиленных комментариев, отметив, что малыши заметно подросли.

"Ваууу, такие милые детки"

"Пупсики"

"Какие взрослые"

"Как же это мило"

"Как же повезло этим ребятам с родителями)"

"Веришь в хорошее благодаря вашей семье"

"Боже какие славные"

"Класс!! Милота. А для второго-динозавры дороже всего"

"Милота зашкаливает"

"На это можно смотреть вечно, милахи"

"Самые ценные зрители!!!"

К слову, совсем недавно Монатик рассекретил и имена своих мальчиков. Причем сделал он это оригинальным способом - назвал их в одном из треков нового альбома LOVE IT ритм под названием "Моим": "Это от души. Для Дани и Платоши".

Напомним, жена MONATIK'а Ирина Демичева очаровала стильным фото с мужем.

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