"Група підтримки": дружина MONATIK'а замилувала мережу сімейними кадрами з дітьми

Зовсім скоро Дмитро Монатік, він же MONATIK, дасть великий сольний концерт на стадіоні в Києві, так що артист активно готується до такого важливого заходу. Підтримати і підбадьорити його на репетиціях прийшли найближчі люди - дружина Ірина Демічева з їхніми синами. На своїй сторінці в Instagram дружина музиканта поділилася зворушливими сімейними кадрами.

Вона опублікувала фото і відео, на яких відображені зоряний тато з діточками. Подружжя, як і раніше, не показують обличчя своїх синочків, тому малюки зняті зі спини. У ролику вони зворушливо біжать назустріч батькові.

Відео: Дмитро Монатік з синами (instagram.com/irinademicheva)

"Група підтримки прибула в репетиційні Павільйони. 6 днів залишилося і нарешті настане цей довгоочікуваний День", - підписала публікацію Ірина.

Фото: Дмитро Монатік з синами (instagram.com/irinademicheva)

Шанувальники залишили багато зворушених коментарів, зазначивши, що малюки помітно підросли.

"Ваууу, такі милі дітки"

"Пупсики"

"Які дорослі"

"Як же це мило"

"Як же пощастило цим хлопцям з батьками)"

"Віриш в хороше завдяки вашій родині"

"Боже які славні"

"Клас!! Милота. А для другого-динозаври дорожче всього"

"Милота зашкалює"

"На це можна дивитися вічно, милі та позитивні"

"найцінніші глядачі!!!"

До речі, зовсім недавно Монатік розсекретив імена своїх хлопчиків. Причому зробив він це оригінальним способом - назвав їх в одному з треків для нового альбому LOVE IT ритм під назвою "Моїм": "Це від душі. Для Дані і Платоши".

Нагадаємо, дружина MONATIK'а Ірина Демічева зачарувала стильним фото з чоловіком.

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