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"Грудь - супер": Алина Гросу оголила роскошный бюст перед объективом мужа

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.08.2019 - 16:56
"Грудь - супер": Алина Гросу оголила роскошный бюст перед объективом мужа
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Певица призналась, кто сделал эффектный кадр

Алина Гросу любит побаловать поклонников провокативными фото, тем более, что рядом с ней прекрасный личный фотограф – ее муж Александр. Девушка всегда выбирает наряды, которые подчеркивают ее роскошные формы, и всегда попадает в точку! Так, на новом фото артистка позировала в эффектном платье с пикантным вырезом на груди, который позволил поклонникам полюбоваться ее пышной грудью во всей красе.

Алина позирует на фоне ночного города на терассе одного из заведений Москвы. Ее волосы акуратно уложены в локоны, а праздничный макияж для выхода в свет сделан с акцентом на алые губы. Свой образ она дополнила крупными серьгами

"Когда муж фотограф", - оставила Алина лаконичный хэштег по фото, намекнув на автора эффектного кадр.

&quot;Грудь - супер&quot;: Алина Гросу оголила роскошный бюст перед объективом мужа

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Поклонники не могли пройти мимо откровенного фото. Они оценили образ певицы и осыпали ее щедрыми комплиментами

  • Платье очень красивое!
  • Пушка
  • Шикарная
  • Грудь супер
  • И муж хорош, и жена - красотка!
  • Хорошенькая!
  • Твои глазааа шикарная как всегда
  • Безумно красивая
  • Красотка
  • Ти дуже гарна дiвчина

Скриншот комментариев

Ранее Алина Гросу назвала внушительную сумму, в которую обошлась пышная итальянская свадьба певицы, которую отмечали в Вероне целых два дня, а сама артистка успела сменить за это время несколько нарядов.

Также обольстительная Алина Гросу соблазнила роскошным бюстом в полупрозрачном наряде.

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