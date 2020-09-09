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Грудь болит, ноги ватные: Джамала рассказала о похудении после родов и дала советы

Среда 09 сентября 2020 16:35
Грудь болит, ноги ватные: Джамала рассказала о похудении после родов и дала советы
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Lite

Певица сделала заявление о фигуре

Джамала недавно во второй раз стала счастливой мамой. Теперь вместе с мужем Бекиром Сулеймановым пара воспитывает двоих сынове – Эмир-Рахмана и Селим-Гирая. К слову, смелая певица не побоялась взять кроху на семейный отдых в Турцию, а сама ведет активный образ жизни и быстро вернулась в вихрь творческой жизни. Атистка решила поговорить с поклонниками на важную для каждой молодой мамы тему – похудение после родов.

На своей странице в Instagram она опубликовала фотосет в белоснежном брючном костюме оверсайз и нежном образе.

Джамала заявила, что после вторых родов не торопиться возвращать себе прежние формы. Она назвала несколько причин, заставивших ее принять такое решение.

Грудь болит, ноги ватные: Джамала рассказала о похудении после родов и дала советы

Джамала призналась, почему не спешит возвращаться в форму после родов (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"С момента рождения Селима прошло всего два с половиной месяца. И ещё потому, что я реально верю, что все вернется через 9 месяцев. Почему именно девять, вы, наверное, догадались. Ровно столько месяцев тело растягивается, приготавливается, а потом "собирается" назад. Да, это абсолютно моя теория. Конечно, можно иметь плоский живот и ни намека на целлюлит уже через 5-6 месяцев после родов. Но зачем?" - задала риторический вопрос звезда.

Артистка не собирается истязать себя диетами и лишними нагрузками. Кроме того, она выступает за грудное вскармливание. "И я ем, не есть — не могу. Точка! Я не хочу истерить по этому поводу, бегать, заниматься фитнесом и т.д. Я не смогла бегать. Бежишь с молоком — грудь болит, ноги ватные.... испытываю дискомфорт, мне тяжело", - поделилась откровениями Джамала.

Грудь болит, ноги ватные: Джамала рассказала о похудении после родов и дала советы

Джамала решила не давать себе физическую нагрузку после вторых родов, а восстанавливаться щадящие (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Также он поделилась личной схемой, которая помогает певице прийти в форму после родов. Она состоит из пяти обязательных пунктов, которые под силу каждой мамочке:

  • пить много воды
  • ходить в бассейн
  • заниматься йогой
  • ходить на тайский массаж. "Это как йога для ленивых! (О, это прям мое). Да, без массажа никак. Пока покормишь 150 раз на день — ни плечей, ни спины. А еще поднять-положить — поясницы тоже нет", - уточнила звезда.
  • просто ходить с колясочкой туда-сюда.

Грудь болит, ноги ватные: Джамала рассказала о похудении после родов и дала советы

Грудь болит, ноги ватные: Джамала рассказала о похудении после родов и дала советы

Грудь болит, ноги ватные: Джамала рассказала о похудении после родов и дала советы

Джамала расписала свою схему восстановления после родов (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Она пожаловалась на проблему с подъемами и пандусами и уточнила, что , таская коляску, можно легко похудеть, преодолевая эти препятствия.

Напомним, что ранее очаровательная Джамала покорила появлением в корсетном платье и образом сказочной принцессы.

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