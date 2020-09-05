Как в сказке: Джамала в платье с корсетом заворожила атмосферными фото на природе

Певица показала красочные кадры, сделанные в живописной локации
Джамала не сидит на месте и после рождения второго сыночка не стала уходить в декрет - наоборот, певица весьма быстро вернулась в форму и вышла на работу. Она уже дает выступления и снимается в различных проектах. Для съемок нового видео звезда выбралась в очень живописную локацию, где устроила атмосферную фотосессию. Эффектными кадрами она поделилась в своем Instagram.
На фото Джамала позирует в роскошном платье молочного цвета с корсетом и оголенными плечами. Наряд выгодно подчеркивает пышный бюст и постройневшую после родов фигуру артистки. Она дополнила аутфит светлыми сапожками на каблуках и со шнуровкой.
Также исполнительница сделала макияж с акцентом на глаза, а волосы уложила ровно.
Снимки были сделаны в поле и на фоне холмов и получились очень красочными и красивыми.
"Приятно вдохновляться местными локациями для нового видео. Абсолютно уникальная идея! Ни слова больше!" - подписала фото Джамала.
Джамала покорила колоритным образом в платье с корсетом (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Поклонники остались в восторге от новых фото любимой певицы и засыпают ее комплиментами.
Скриншот комментариев
Напомним, ранее Джамала покорила стильным повседневным луком в платье в горох во время вылазки в кафе.
А еще Джамала растрогала нежными кадрами с мужем и сыновьями из семейной фотосессии.