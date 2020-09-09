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Груди болять, ноги ватяні: Джамала розповіла про схуднення після пологів і дала поради

Середа 09 вересня 2020 16:35
Груди болять, ноги ватяні: Джамала розповіла про схуднення після пологів і дала поради
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Lite

Співачка зробила заяву про фігуру

Джамала нещодавно вдруге стала щасливою мамою. Тепер разом з чоловіком Бекіром Сулеймановим пара виховує двох сини – Емір-Рахмана і Селім-Гірая. До речі, смілива співачка не побоялась взяти дитину на відпочинок у Туреччину, а сама веде активний спосіб життя і швидко повернулася у вихор творчого життя. Артистка вирішила поговорити з шанувальниками на важливу для кожної молодої мами тему – схуднення після пологів.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фотосет в білосніжному брючному костюмі оверсайз і ніжному образі.

Джамала заявила, що після других пологів не поспішати повертати собі колишні форми. Вона назвала кілька причин, що змусила її прийняти таке рішення.

Груди болять, ноги ватяні: Джамала розповіла про схуднення після пологів і дала поради

Джамала зізналася, чому не поспішає повертатися у форму після пологів (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"З моменту народження Селіма пройшло всього два з половиною місяці. І ще тому, що я реально вірю, що все повернеться через 9 місяців. Чому саме дев'ять, ви, напевно, здогадалися. Рівно стільки місяців тіло розтягується, готується, а потім "збирається" назад. Так, це абсолютно моя теорія. Звичайно, можна мати плоский живіт і жодного натяку на целюліт вже через 5-6 місяців після пологів. Але навіщо?" - задала риторичне запитання зірка.

Артистка не збирається катувати себе дієтами і зайвими навантаженнями. Крім того, вона виступає за грудне вигодовування. "І я їм, не є — не можу. Крапка! Я не хочу істерики з цього приводу, бігати, займатися фітнесом і т. д. Я не змогла бігати. Біжиш з молоком — груди болять, ноги ватяні.... відчуваю дискомфорт, мені важко", - поділилася одкровеннями Джамала.

Груди болять, ноги ватяні: Джамала розповіла про схуднення після пологів і дала поради

Джамала вирішила не давати собі фізичне нванаження після других пологів, а відновлюватися поступово (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Також він поділилася особистою схемою, яка допомагає співачці прийти у форму після пологів. Вона складається з п'яти обов'язкових пунктів, які під силу кожній матусі:

  • пити багато води
  • ходити в басейн
  • займатися йогою
  • ходити на тайський масаж. "Це як йога для ледачих! (О, це прям моє). Так, без масажу ніяк. Поки покормишь 150 разів на день — ні плечей, ні спини. А ще підняти-покласти попереку теж немає", - уточнила зірка.
  • просто ходити з колясочкой туди-сюди.

Груди болять, ноги ватяні: Джамала розповіла про схуднення після пологів і дала поради

Груди болять, ноги ватяні: Джамала розповіла про схуднення після пологів і дала поради

Груди болять, ноги ватяні: Джамала розповіла про схуднення після пологів і дала поради

Джамала розписала свою схему відновлення після пологів (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Вона поскаржилася на проблему з підйомами і пандусами і уточнила, що , тягаючи коляску, можна легко схуднути, долаючи ці перешкоди.

Нагадаємо, що раніше чарівна Джамала підкорила появою в корсетній сукні і образом казкової принцеси.

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