Как две капли воды: Джамала показала редкие фото со старшей сестрой

Певица трогательно поздравила сестру с днем рождения
Известная певица Джамала часто показывает в сети семейные кадры с мужем и детьми, а вот другие члены семьи появляются в ее Instagram очень редко. В субботу, 5 сентября старшая сестра артистки Эвелина отмечала день рождения - ей исполнилось 40 лет.
В честь праздника Джамала поделилась редкими фото с родным человеком и трогательно поздравила ее.
На снимках Сусанна (настоящее имя певицы, - прим. ред.) и Эвелина запечатлены вместе на съемках программы "Голос країни", где Джамала была в роли звездного тренера, а также на отдыхе и свадьбе Джамалы три года назад.
"Спасибо родителям, что у меня есть сестра! Величайший дар! Лучшая! С днем рождения. Люблю", – душевно и с теплом написала исполнительница.
Отметим, что старшая сестра Джамалы вместе с мужем и двумя дочерьми живет в Турции. Эвелина работает учительницей в школе искусств в Стамбуле, которую основала сама. Этим летом Джамала с мужем и сыновьями успели отдохнуть в Турции и заодно провести время с родными.
Джамала умилила архивными фото со старшей сестрой Эвелиной (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Подписчики артистки присоединились к поздравлениям и отметили, что они с сестрой очень похожи и обе красавицы.
Скриншот комментариев
Ранее Джамала в старинном платье с корсетом заворожила атмосферными фото на природе.
Мы также писали, что Джамала покорила стильным повседневным луком в платье в горох во время вылазки в кафе.