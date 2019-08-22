Готовится к холодам: Слава из НеАнгелов покрасовалась в роскошных шубах

Подобные наряды пришлись по душе не всем поклонникам артистки
Слава Каминская из группы НеАнгелы - известная модница и любительница ярких и эффектных нарядов. Недавно певица устроила "битву" зеленых образов, попросив поклонников оценить ее наряды. Теперь же артистка решила подготовиться к зиме, и вновь обратилась за советом к пользователям сети.
На своей странице в Instagram Слава опубликовала несколько фото, на которых примерила роскошные шубы. Так, знаменитость позировала в коротком меховом изделии розового цвета, а также в длинной шубе с трендовой в этом сезоне расцветкой под леопарда.
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)
Также она примерила белую и фиолетовую шубы, дополнив лук розовой сумочкой и кедами. В подписи певица попросила фанов проголосовать, какой образ понравился им больше всего.
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)
"Что такое огонек?! Это я в шубе в + 35, городская сумасшедшая, не иначе. в этом виде, пожалуй, сразу на свадьбу к куму. ну а без шуток, с нашей погодой нужно быть готовой ко всему! Второй год в одно и то же время я приезжаю готовиться к холодам! Которые могут начаться и в августе. Какая больше нра?" - написала Каминская.
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)
Публикация вызвала неоднозначную реакцию у подписчиков артистки. Некоторые похвалили ее стиль и начали голосовать за самую красивую шубу, однако многие возмутились тем, что Слава носит натуральный мех и обвинили ее в жестокости к животным.
Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)
Напомним, ранее Слава Каминская из группы НеАнгелы раззадорила сеть горячими пляжными фото из Греции.
Кстати, Слава Каминская из НеАнгелов засветилась на обложке известного журнала. Певица запечатлена в стильном наряде с эффектным кожаным корсетом.