Готовится к холодам: Слава из НеАнгелов покрасовалась в роскошных шубах

Слава Каминская из группы НеАнгелы - известная модница и любительница ярких и эффектных нарядов. Недавно певица устроила "битву" зеленых образов, попросив поклонников оценить ее наряды. Теперь же артистка решила подготовиться к зиме, и вновь обратилась за советом к пользователям сети.

На своей странице в Instagram Слава опубликовала несколько фото, на которых примерила роскошные шубы. Так, знаменитость позировала в коротком меховом изделии розового цвета, а также в длинной шубе с трендовой в этом сезоне расцветкой под леопарда.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Также она примерила белую и фиолетовую шубы, дополнив лук розовой сумочкой и кедами. В подписи певица попросила фанов проголосовать, какой образ понравился им больше всего.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

"Что такое огонек?! Это я в шубе в + 35, городская сумасшедшая, не иначе. в этом виде, пожалуй, сразу на свадьбу к куму. ну а без шуток, с нашей погодой нужно быть готовой ко всему! Второй год в одно и то же время я приезжаю готовиться к холодам! Которые могут начаться и в августе. Какая больше нра?" - написала Каминская.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Публикация вызвала неоднозначную реакцию у подписчиков артистки. Некоторые похвалили ее стиль и начали голосовать за самую красивую шубу, однако многие возмутились тем, что Слава носит натуральный мех и обвинили ее в жестокости к животным.

Слава, очень красивые шубы. И Вы красотка в них

Фиолетовая

Мех- моветон 21 века , как силикон и прочее. У нового мира другие стандарты, подтягивайтесь

Животных однозначно жаль... а шубка больше из меха баклажана понравилась

3 светлая. Гламурненькая и раскошная (потому что у меня такая) чувствуешь себя королевой а не баклажаном

Леопард прикольный.

Фиолетовая, очень не обычная и цвет

Шубы все красивые ,но я тоже против убийства Животных!!! Все зависит от нас!Не будет спроса,не будет и предложений

Фиолетовенькая зачёт

Бери всеееее

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, ранее Слава Каминская из группы НеАнгелы раззадорила сеть горячими пляжными фото из Греции.

Кстати, Слава Каминская из НеАнгелов засветилась на обложке известного журнала. Певица запечатлена в стильном наряде с эффектным кожаным корсетом.