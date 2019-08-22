Готується до холодів: Слава з Неангелів покрасувалася в розкішних шубах

Слава Камінська з групи НеАнгели - відома модниця і любителька яскравих і ефектних нарядів. Нещодавно співачка влаштувала "битву" зелених образів, попросивши шанувальників оцінити її вбрання. Тепер же артистка вирішила підготуватися до зими, і знову звернулася за порадою до користувачів мережі.

На своїй сторінці в Instagram Слава опублікувала кілька фото, на яких приміряла розкішні шуби. Так, співачка позувала у короткому хутряному виробі рожевого кольору, а також у довгій шубі трендового в цьому сезоні забарвлення під леопарда.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Також вона приміряла білу і фіолетову шуби, доповнивши луки рожевою сумочкою і кедами. У підпису співачка попросила фанів проголосувати, який образ сподобався їм найбільше.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

"Що таке вогник?! Це я в шубі до + 35, міська божевільна, не інакше. у цьому вигляді, мабуть, відразу на весілля до кума. ну а без жартів, з нашою погодою потрібно бути готовою до всього! Другий рік в один і той же час я приїжджаю готуватися до холодів! Які можуть початися і в серпні. Яка більше нра?" - написала Камінська.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Публікація викликала неоднозначну реакцію у підписників артистки. Деякі похвалили її стиль і почали голосувати за найгарнішу шубу, проте багато обурилися тим, що Слава носить натуральне хутро та звинуватили її в жорстокості до тварин.

Слава, дуже гарні шуби. І Ви красуня в них

Фіолетова

Хутро - моветон 21 століття , як силікон та інше. У нового світу інші стандарти, підтягуйтеся

Тварин однозначно шкода... а шубка більше з хутра баклажана сподобалася

3 світла. Гламурненька і шикарні (тому що у мене така) відчуваєш себе королевою а не баклажаном

Леопард прикольний.

Фіолетова, дуже не звичайна і колір

Шуби всі красиві ,але я теж проти вбивства Тварин!!! Все залежить від нас!Не буде попиту,не буде і пропозицій

Фиолетовенькая залік

Бери всеееее

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, раніше Слава Камінська з групи НеАнгели розохотила мережу гарячими пляжними фото з Греції.

До речі, Слава Камінська з НеАнгелів засвітилася на обкладинці відомого журналу. Співачка зображена в стильному вбранні з ефектним шкіряним корсетом.