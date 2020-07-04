В гостях у мамы Настечки: Потап показал милое домашнее фото жены без макияжа

Продюсер умилил сеть уютным семейным снимком
Известный украинский продюсер и артист Потап, который на днях был награжден почетным званием Заслуженного артиста Украины, очаровал сеть уютным и милым домашним фото своей любимой жены Насти Каменских. Вместе с супругой они отправились в гости к ее маме. К слову, у Потапа прекрасные отношения с тещей, о чем он неоднократно рассказывал в интервью.
Рэпер опубликовал снимок, на котором запечатлел их завтрак в саду. За столиком с накрытым легким завтраком сидит Настя в майке с цветочным принтом. Волосы певицы собраны в небрежный хвост, а на лице нет ни капли макияжа. Артистка смотрит в тарелку - возможно, она и не подозревала, что муж ее снимает. Кадр получился очень атмосферным и теплым.
"В гостях у мамы Настечки. "здрастуй рідне село, як же довго мене не було", - прокомментировал фото Потап.
Настя Каменских без макияжа наслаждается завтраком в гостях у мамы (фото: instagram.com/kamenskux)
Фолловеры засыпали пару теплыми отзывами в комментариях.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Настя Каменских предстала в образе грациозной русалки и показала завораживающий подводный кадр.
Автор: Lite