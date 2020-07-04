В гостях у мами Настечки: Потап показав миле домашнє фото дружини без макіяжу

Продюсер розчулив мережу затишним сімейним знімком
Відомий український продюсер і артист Потап, який днями був нагороджений почесним званням Заслуженого артиста України, зачарував мережу затишним і милим домашнім фото своєї коханої дружини Насті Каменських. Разом з дружиною вони вирушили в гості до її мами. До речі, у Потапа прекрасні стосунки з тещею, про що він неодноразово розповідав в інтерв'ю.
Репер опублікував знімок, на якому зобразив їх сніданок в саду. За столиком з накритим легким сніданком сидить Настя в майці з квітковим принтом. Волосся співачки зібране в недбалий хвіст, а на обличчі немає ні краплі макіяжу. Артистка дивиться в тарілку - можливо, вона і не підозрювала, що чоловік її знімає. Кадр вийшов дуже атмосферним і теплим.
"В гостях у мами Настечки. "здрастуй рідне село, як же довго мене не було", - прокоментував фото Потап.
Настя Каменських без макіяжу насолоджується сніданком в гостях у мами (фото: instagram.com/kamenskux)
Фолловери засипали пару теплими відгуками в коментарях.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських постала в образі граціозної русалки і показала дивовижний підводний кадр.
Автор: Lite