В гости к маме мужа: жена Виктора Павлика очаровала фото в живописном месте

Супруги удачно совместили работу с семейным визитом
26-летняя жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая недавно объяснила, почему обращается к мужу по имени-отчеству, поделилась в своем Instagram новым ярким снимком. Как рассказала девушка, они с супругом решили совместить работу с визитом к семье и по дороге заехать к его маме.
По пути они также посетили невероятно живописное место - Плебановский виадук. Екатерина не устояла перед соблазном сделать фото и заворожила подписчиков атмсоферным кадром. Супруга артиста позировала в полосатом сарафане в пол и белых кроссовках, а волосы она убрала в хвост.
Репяхова призвала фолловеров беречь своих родных и почаще встречаться с ними, пока есть возможность.
Екатерина Репяхова очаровала фото на фоне Плебановского виадука (фото: instagram.com/repyahovakate)
"На красивой родине мужа. Завтра мы работаем в Черновцах, а сегодня выехали просто на день раньше, чтобы заехать к маме ВП. Берегите своих родных, особенно пожилых. Сейчас бы хотела только одного - увидеть свою бабушку Любу", - поделилась Катя.
Пользователи сети согласились с женой Павлика и оценили ее колоритное фото.
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Ранее молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова пошутила о разнице в возрасте и рассказала об их походе к врачу.