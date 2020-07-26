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В гості до мами чоловіка: дружина Віктора Павліка зачарувала фото в мальовничому місці

Автор: Lite

Подружжя вдало поєднали роботу з сімейним візитом

26-річна дружина українського артиста Віктора Павліка Катерина Репяхова, яка нещодавно пояснила, чому звертається до чоловіка по імені-по батькові, поділилася у своєму Instagram новим яскравим знімком. Як розповіла дівчина, вони з чоловіком вирішили поєднати роботу з візитом до сім'ї і по дорозі заїхати до його мамі.

По дорозі вони також відвідали неймовірно мальовниче місце - Плебанівський віадук. Катерина не встояла перед спокусою зробити фото і заворожила підписників атмсоферным кадром. Дружина артиста позувала в смугастому сарафані в підлогу і білих кросівках, а волосся вона прибрала в хвіст.

Репяхова закликала фоловерів берегти своїх рідних і частіше зустрічатися з ними, поки є можливість.

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Катерина Репяхова зачарувала фото на тлі Плебановского віадука (фото: instagram.com/repyahovakate)

"На красивій батьківщині чоловіка. Завтра ми працюємо в Чернівцях, а сьогодні виїхали просто на день раніше, щоб заїхати до мами ВП. Бережіть своїх рідних, особливо літніх. Зараз би хотіла тільки одного - побачити свою бабусю Любу", - поділилася Катя.

Користувачі мережі погодилися з дружиною Павлика і оцінили її колоритне фото.

  • Чарівне фото
  • У мене такі мости асоціюються з дорогою в Хогвартс
  • Катя це крутяк
  • Дуже атмосферне фото
  • Гарна. Дуже гарна дівчинка на фото
  • Так, рідних потрібно берегти) ви молодці
  • Як же красиво. фото того варте
  • Ви неймовірна

Скріншот коментарів

Раніше молода дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова пожартувала про різницю у віці і розповіла про їхній похід до лікаря.

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