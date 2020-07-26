В гості до мами чоловіка: дружина Віктора Павліка зачарувала фото в мальовничому місці

26-річна дружина українського артиста Віктора Павліка Катерина Репяхова, яка нещодавно пояснила, чому звертається до чоловіка по імені-по батькові, поділилася у своєму Instagram новим яскравим знімком. Як розповіла дівчина, вони з чоловіком вирішили поєднати роботу з візитом до сім'ї і по дорозі заїхати до його мамі.

По дорозі вони також відвідали неймовірно мальовниче місце - Плебанівський віадук. Катерина не встояла перед спокусою зробити фото і заворожила підписників атмсоферным кадром. Дружина артиста позувала в смугастому сарафані в підлогу і білих кросівках, а волосся вона прибрала в хвіст.

Репяхова закликала фоловерів берегти своїх рідних і частіше зустрічатися з ними, поки є можливість.

Катерина Репяхова зачарувала фото на тлі Плебановского віадука (фото: instagram.com/repyahovakate)

"На красивій батьківщині чоловіка. Завтра ми працюємо в Чернівцях, а сьогодні виїхали просто на день раніше, щоб заїхати до мами ВП. Бережіть своїх рідних, особливо літніх. Зараз би хотіла тільки одного - побачити свою бабусю Любу", - поділилася Катя.

Користувачі мережі погодилися з дружиною Павлика і оцінили її колоритне фото.

Чарівне фото

У мене такі мости асоціюються з дорогою в Хогвартс

Катя це крутяк

Дуже атмосферне фото

Гарна. Дуже гарна дівчинка на фото

Так, рідних потрібно берегти) ви молодці

Як же красиво. фото того варте

Ви неймовірна

Скріншот коментарів

Раніше молода дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова пожартувала про різницю у віці і розповіла про їхній похід до лікаря.