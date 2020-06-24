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Горячо! Винни Харлоу устроила жаркую пляжную фотосессию со своим бойфрендом

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.06.2020 - 20:32
Горячо! Винни Харлоу устроила жаркую пляжную фотосессию со своим бойфрендом
Винни Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Модель перестала скрывать парня

Винни Хароу – личность весьма откровенная. Она подробно рассказала в прессе историю своего взросления и становления. Поведала, как ее не принимали и обижали одноклассники, а также как она сумела все это преодолеть и добиться успеха. Также она с удовольствием показывает массу стильных и часто – весьма откровенных – образов, призывая всех любить свое тело и не стесняться его.

Но вот о своей личной жизни девушка всегда предпочитала молчать. Еще весной в сети появились слухи, что она стала встречаться с форвардом «Лейкерс» Кайлом Кузмой. Якобы папарацци застали пару за совместной прогулкой, где они обнимались и целовались. Под фото Винни фанаты также нашли массу кокетливых комментариев от парня. Но сама Винни молчала о своем новом статусе.

Горячо! Винни Харлоу устроила жаркую пляжную фотосессию со своим бойфрендомГорячо! Винни Харлоу устроила жаркую пляжную фотосессию со своим бойфрендом

Винни обожает горячие образы (фото: instagram.com/winnieharlow)

И вот канадская модель решила наконец расставить все точки над и. Девушка в компании своего нового бойфренда отправилась на пляж. Для выхода она подобрала стильный пляжный комплект: купальник в своем любимом спортивном стиле, а также панаму в сине-красно-белом цвете. В дополнение к ним она прихватила сумочку Dior, на шею надела широкие золотые цепочки, а на руки – браслеты и кольца. Не обошлось и без стильной укладки – Винни выбрала свои любимые косички. На одном из горячих фото на фоне моря она предстала с парнем. Он выглядывает из-за спины красавицы, показывая в камеру язык. Сделали влюбленные и массу весьма горячих фото, на которых Винни обливается водой.

Горячо! Винни Харлоу устроила жаркую пляжную фотосессию со своим бойфрендомВинни со своим парнем (фото: instagram.com/winnieharlow)

Поклонники просто взорвали страницу модели, поздравляя ее и буквально засыпав сердечками. Так что теперь Винни официально не свободна. Напомним, ранее модель встречалась, по слухам, с гонщиком Льюисом Хэмилтоном. Хотя сами знаменитости этот роман также не афишировали.

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Автор: Lite

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