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Очень горячо! Полуобнаженная блондинка из "ВИА Гры" позировала для мужского глянца

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.09.2019 - 23:24
Очень горячо! Полуобнаженная блондинка из "ВИА Гры" позировала для мужского глянца
Эрика Герцег снялась для MAXIM (фото: instagram.com/erikaherceg)

Эрика Герцег обнажилась для журнала MAXIM

Участница популярной украинской группы "ВИА Гра" Эрика Герцег снялась в фотосессии для журнала MAXIM. Новые фотографии певица выложила на своей странице в Instagram.

Артистка заявила, что сейчас она выглядит совсем по-другому, чем три с половиной̆ года назад, когда у нее была первая фотосессия для этого глянца. При этом она отметила, что дело не только в тренировках.

Очень горячо! Полуобнаженная блондинка из &quot;ВИА Гры&quot; позировала для мужского глянца

Эрика Герцег снялась для MAXIM (фото: instagram.com/erikaherceg)

Герцег заявила, что она духовно преобразилась, многое осознала и приняла себя. Кроме того, она стала гораздо увереннее в себе.

Очень горячо! Полуобнаженная блондинка из &quot;ВИА Гры&quot; позировала для мужского глянца

Эрика Герцег снялась для MAXIM (фото: instagram.com/erikaherceg)

"Я поняла закон Вселенной: освободись от чего-то плохого, чтобы что-то хорошее получить. Так, например, я избавилась от всех вредных привычек – хотела чувствовать и выглядеть лучше", - отметила певица.

Очень горячо! Полуобнаженная блондинка из &quot;ВИА Гры&quot; позировала для мужского глянцаОчень горячо! Полуобнаженная блондинка из &quot;ВИА Гры&quot; позировала для мужского глянца

Эрика Герцег снялась для MAXIM (фото: instagram.com/erikaherceg)

Пользователи сети также прокомментировали ее фотографии.

  • Шикарная;
  • Офигеть, какая красивая;
  • Сексапильная, талантливая блондиночка!
  • Смело, но прятать такую красоту не надо;
  • Такое откровенное фото, но совсем не пошло. Красавица!
  • Самая красивая девушка! Любимка моя!
  • Красиво!
  • Идеальная;
  • Вот есть пошлятина, а есть красота. Ерика ты просто умничка. Вот когда есть, что-то нежное и красивое так, чтобы глаз радовал это и надо показывать. А это тот самый случай. Когда все есть.

Очень горячо! Полуобнаженная блондинка из &quot;ВИА Гры&quot; позировала для мужского глянцаОчень горячо! Полуобнаженная блондинка из &quot;ВИА Гры&quot; позировала для мужского глянцаОчень горячо! Полуобнаженная блондинка из &quot;ВИА Гры&quot; позировала для мужского глянцаОчень горячо! Полуобнаженная блондинка из &quot;ВИА Гры&quot; позировала для мужского глянцаОчень горячо! Полуобнаженная блондинка из &quot;ВИА Гры&quot; позировала для мужского глянца

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Экс-"ВИА Гра" кардинально сменила имидж и пожаловалась на провалы в памяти.

Ранее сообщалось о том, что бывшая солистка "золотого" состава группы "ВИА Гра" Анна Седокова обнажилась для журнала Playboy.

Экс-"ВИА Гра" ушла от Меладзе, но поблагодарила за опыт Экс-"ВИА Гра" снялась топлес в колготках: соблазнительное фото
Новости Украины ВИА ГраЭрика Герцег
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