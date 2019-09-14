Дуже гаряче! Напівоголена блондинка з "ВІА Гри" позувала для чоловічого глянцю

Еріка Герцег оголилася для журналу MAXIM
Учасниця популярної української групи "ВІА Гра" Еріка Герцег знялася у фотосесії для журналу MAXIM. Нові фотографії співачка виклала на своїй сторінці в Instagram.
Артистка заявила, що зараз вона виглядає зовсім по-іншому, ніж три з половиною роки тому, коли у неї була перша фотосесія для цього глянцю. При цьому вона зазначила, що справа не тільки в тренуваннях.
Еріка Герцег знялася для MAXIM (фото: instagram.com/erikaherceg)
Герцег заявила, що вона духовно змінилася, багато чого усвідомила і прийняла себе. Крім того, вона стала набагато впевненіше в собі.
Еріка Герцег знялася для MAXIM (фото: instagram.com/erikaherceg)
"Я зрозуміла закон Всесвіту:" звільнись від чогось поганого, щоб щось хороше отримати. Так, наприклад, я позбулася від усіх шкідливих звичок – хотіла почувати і виглядати краще", - зазначила співачка.
Еріка Герцег знялася для MAXIM (фото: instagram.com/erikaherceg)
Користувачі мережі також прокоментували її фотографії.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що Екс-"ВІА Гра" кардинально змінила імідж і поскаржилася на провали в пам'яті.
Раніше повідомлялося про те, що колишня солістка "золотого" складу групи "ВІА Гра" Анна Седокова оголилася для журналу Playboy.