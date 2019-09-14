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Дуже гаряче! Напівоголена блондинка з "ВІА Гри" позувала для чоловічого глянцю

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.09.2019 - 23:24
Дуже гаряче! Напівоголена блондинка з "ВІА Гри" позувала для чоловічого глянцю
Еріка Герцег знялася для MAXIM (фото: instagram.com/erikaherceg)

Еріка Герцег оголилася для журналу MAXIM

Учасниця популярної української групи "ВІА Гра" Еріка Герцег знялася у фотосесії для журналу MAXIM. Нові фотографії співачка виклала на своїй сторінці в Instagram.

Артистка заявила, що зараз вона виглядає зовсім по-іншому, ніж три з половиною роки тому, коли у неї була перша фотосесія для цього глянцю. При цьому вона зазначила, що справа не тільки в тренуваннях.

Дуже гаряче! Напівоголена блондинка з &quot;ВІА Гри&quot; позувала для чоловічого глянцю

Еріка Герцег знялася для MAXIM (фото: instagram.com/erikaherceg)

Герцег заявила, що вона духовно змінилася, багато чого усвідомила і прийняла себе. Крім того, вона стала набагато впевненіше в собі.

Дуже гаряче! Напівоголена блондинка з &quot;ВІА Гри&quot; позувала для чоловічого глянцю

Еріка Герцег знялася для MAXIM (фото: instagram.com/erikaherceg)

"Я зрозуміла закон Всесвіту:" звільнись від чогось поганого, щоб щось хороше отримати. Так, наприклад, я позбулася від усіх шкідливих звичок – хотіла почувати і виглядати краще", - зазначила співачка.

Дуже гаряче! Напівоголена блондинка з &quot;ВІА Гри&quot; позувала для чоловічого глянцюДуже гаряче! Напівоголена блондинка з &quot;ВІА Гри&quot; позувала для чоловічого глянцю

Еріка Герцег знялася для MAXIM (фото: instagram.com/erikaherceg)

Користувачі мережі також прокоментували її фотографії.

  • Шикарна;
  • Здуріти, яка гарна;
  • Сексапільна, талановита блондиночка!
  • Сміливо, але ховати таку красу не треба;
  • Таке відверте фото, але зовсім не вульгарно. Красуня!
  • Найкрасивіша дівчина! Любимка моя!
  • Красиво!
  • Ідеальна;
  • Ось є вульгарщина, а є краса. Еріка ти просто молодчинка. От коли є, щось ніжне і красиве так, щоб око радувало це і треба показувати. А це той самий випадок. Коли все є.

Дуже гаряче! Напівоголена блондинка з &quot;ВІА Гри&quot; позувала для чоловічого глянцюДуже гаряче! Напівоголена блондинка з &quot;ВІА Гри&quot; позувала для чоловічого глянцюДуже гаряче! Напівоголена блондинка з &quot;ВІА Гри&quot; позувала для чоловічого глянцюДуже гаряче! Напівоголена блондинка з &quot;ВІА Гри&quot; позувала для чоловічого глянцюДуже гаряче! Напівоголена блондинка з &quot;ВІА Гри&quot; позувала для чоловічого глянцю

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Екс-"ВІА Гра" кардинально змінила імідж і поскаржилася на провали в пам'яті.

Раніше повідомлялося про те, що колишня солістка "золотого" складу групи "ВІА Гра" Анна Седокова оголилася для журналу Playboy.

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Новини України ВІА ГраЕріка Герцег
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