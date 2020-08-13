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Горячо! Надя Дорофеева и Владимир Дантес поразили акробатикой на траве

 

Звездная пара весело проводит время в своем загородном доме

Звездная пара Надя Дорофеева и Владимир Дантес живут в загородном доме, где прекрасно проводят время в выходные. Так, на днях экс-солистка группы "Время и Стекло" ошеломила фанатов пикантными фото, на которых предстала полностью обнаженной. А теперь они с мужем устроили веселые развлечения на зеленой лужайке.

Яркими фото певица поделилась в своем Instagram. На них Надя и Вова резвятся на траве и пытаются воссоздать парную позу из йоги. В какой-то момент они теряют равновесия и смеясь падают. При этом оба супруга одеты в удобную домашнюю одежду - свободные штаны и футболки.

"Акробаты на ваши мероприятия и праздники", — шутливо подписала снимки Дорофеева.

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Надя Дорофеева и Владимир Дантес показали акробатические трюки (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники оценили артистизм и чувство юмора артистов и засыпали их восхищенными комментариями.

  • Это чё за камасутра?
  • Вы такие пусички
  • Хотим ещё подобных фотографий
  • Такие красивые
  • Ну как всегда
  • Долгожданная акробатика,спасибо большое
  • Поломала @vladimirdantes
  • Вы классные и лучшие!!
  • Ваууу
  • Коли Камасутра то не твоє
  • И в канце настоящая жиза

Скриншот комментариев

Ранее Надя Дорофеева взорвала сеть пикантным фото на травке - певица загорала полностью обнаженной.

К слову, Надя Дорофеева прокомментировала слухи о своей беременности и уходе в связи с этим из группы "Время и стекло". Ответ порадовал многих поклонников певицы.

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